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Англия
19 сентября 2024, 18:43 | Обновлено 19 сентября 2024, 18:44
412
0

Анри уверен, что Холанд не может сравниться с Кейном в одном элементе игры

Известный в прошлом нападающий сравнил топовых форвардов современности

19 сентября 2024, 18:43 | Обновлено 19 сентября 2024, 18:44
412
0
Анри уверен, что Холанд не может сравниться с Кейном в одном элементе игры
Getty Images/Global Images Ukraine. Тьерри Анри

Легенда АПЛ Тьерри Анри считает, что Эрлинг Холанд не сможет опускаться в глубину поля и получать мяч так, как это делает Гарри Кейн.

«Я не думаю, что Холланд сможет играть из глубины. Выйти в центр и играть так, как это может делать Кейн? Прямо сейчас? Нет.

Я думаю, он может стать лучше. Но сейчас он не может этого сделать.

Конечно, Холанду это не нужно. «Сити» всегда с мячем, и часто это делать не нужно», – сказал Анри.

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Тьерри Анри Эрлинг Холанд Гарри Кейн
Владимир Клепач Источник: talkSPORT
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