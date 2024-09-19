Анри уверен, что Холанд не может сравниться с Кейном в одном элементе игры

Легенда АПЛ Тьерри Анри считает, что Эрлинг Холанд не сможет опускаться в глубину поля и получать мяч так, как это делает Гарри Кейн.

«Я не думаю, что Холланд сможет играть из глубины. Выйти в центр и играть так, как это может делать Кейн? Прямо сейчас? Нет.

Я думаю, он может стать лучше. Но сейчас он не может этого сделать.

Конечно, Холанду это не нужно. «Сити» всегда с мячем, и часто это делать не нужно», – сказал Анри.