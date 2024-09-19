Украина. Премьер лига19 сентября 2024, 18:15 |
162
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Левый Берег
Смотрите 21 сентября в 15:30 видеотрансляцию матча 7-го тура УПЛ
19 сентября 2024, 18:15 |
162
0
В субботу, 21 сентября, в 15:30 состоится матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Александрия» и «Левый Берег».
Команды встретятся на стадионе КСК «Ника».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Виталий Романов из Киевской области.
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 19 сентября 2024, 02:47 2
Георгий не сумел забить с 11-метровой точки на 4-й минуте поединка Шахтера в ЛЧ
Футбол | 19 сентября 2024, 15:15 8
Хорваты стали первыми, кто пропустил столько голов в матче ЛЧ
Футзал | 18.09.2024, 20:39
Футбол | 19.09.2024, 06:23
Футбол | 19.09.2024, 18:02
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
19.09.2024, 08:18 4
18.09.2024, 09:04 29
18.09.2024, 10:11 39
18.09.2024, 09:15 14
18.09.2024, 06:23 6
17.09.2024, 23:07 19
18.09.2024, 21:49 312
19.09.2024, 01:45