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Украина. Премьер лига
19 сентября 2024, 18:15 |
162
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Левый Берег

Смотрите 21 сентября в 15:30 видеотрансляцию матча 7-го тура УПЛ

19 сентября 2024, 18:15 |
162
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Левый Берег
УПЛ

В субботу, 21 сентября, в 15:30 состоится матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Александрия» и «Левый Берег».

Команды встретятся на стадионе КСК «Ника».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Виталий Романов из Киевской области.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

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Александрия – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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