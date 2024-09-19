Александрия – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 21 сентября в 15:30 видеотрансляцию матча 7-го тура УПЛ
В субботу, 21 сентября, в 15:30 состоится матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Александрия» и «Левый Берег».
Команды встретятся на стадионе КСК «Ника».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Виталий Романов из Киевской области.
Александрия – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)
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