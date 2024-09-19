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Украина. Премьер лига
19 сентября 2024, 17:55 |
58
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Карпаты

21 сентября в 13:00 состоится матча 7-го тура УПЛ

19 сентября 2024, 17:55 |
58
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Карпаты
УПЛ

В субботу, 21 сентября, в 13:00 состоится матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Черноморец» и «Карпаты».

Команды встретятся на стадионе «Черноморец» в Одессе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Дмитрий Евтухов из Днепра.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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