Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Черноморец – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Черноморец
21.09.2024 13:00 - : -
Карпаты Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
19 сентября 2024, 17:45 |
62
0

Черноморец – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 сентября в 13:00 видеотрансляцию матча 7-го тура УПЛ

19 сентября 2024, 17:45 |
62
0
Черноморец – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 21 сентября, в 13:00 состоится матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Черноморец» и «Карпаты».

Команды встретятся на стадионе «Черноморец» в Одессе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Дмитрий Евтухов из Днепра.

Черноморец – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Карпаты
Ардит ТОЛИ: «Чемпионат Украины по футболу очень сильный»
Бондаренко после хет-трика вошел в топ-10 лучших по системе гол+пас
Черноморец Одесса Карпаты Львов Черноморец - Карпаты чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Монако – Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 19 сентября 2024, 15:50 0
Монако – Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Монако – Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 19 сентября в 22:00 по Киеву

Эгиналду пояснил, почему Судаков не реализовал пенальти в матче с Болоньей
Футбол | 19 сентября 2024, 02:47 2
Эгиналду пояснил, почему Судаков не реализовал пенальти в матче с Болоньей
Эгиналду пояснил, почему Судаков не реализовал пенальти в матче с Болоньей

Георгий не сумел забить с 11-метровой точки на 4-й минуте поединка Шахтера в ЛЧ

Обидчики Динамо стартовали в Лиге чемпионов с разгромного поражения
Футбол | 18.09.2024, 21:40
Обидчики Динамо стартовали в Лиге чемпионов с разгромного поражения
Обидчики Динамо стартовали в Лиге чемпионов с разгромного поражения
Финалист Лиги чемпионов. Известно, кто может заменить Фонсеку в Милане
Футбол | 19.09.2024, 10:14
Финалист Лиги чемпионов. Известно, кто может заменить Фонсеку в Милане
Финалист Лиги чемпионов. Известно, кто может заменить Фонсеку в Милане
Легендарный Леннокс Льюис рассказал, как бы завершился его бой с Усиком
Бокс | 18.09.2024, 18:31
Легендарный Леннокс Льюис рассказал, как бы завершился его бой с Усиком
Легендарный Леннокс Льюис рассказал, как бы завершился его бой с Усиком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Что случилось? Усика арестовали в Польше и надели наручники!
ВИДЕО. Что случилось? Усика арестовали в Польше и надели наручники!
17.09.2024, 23:07 19
Бокс
Шовковский объяснил, почему Динамо и Ворскла сделали по 7 замен в матче УПЛ
Шовковский объяснил, почему Динамо и Ворскла сделали по 7 замен в матче УПЛ
18.09.2024, 21:46 9
Футбол
Известна оценка Цыганкова за историческое поражение Жироны в Лиге чемпионов
Известна оценка Цыганкова за историческое поражение Жироны в Лиге чемпионов
19.09.2024, 03:55
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. У Довбика новый тренер. Рома объявила о контракте
ОФИЦИАЛЬНО. У Довбика новый тренер. Рома объявила о контракте
18.09.2024, 19:49 11
Футбол
Аргентина переиграла Афганистан. Турнирные таблицы ЧМ: Украина – третья
Аргентина переиграла Афганистан. Турнирные таблицы ЧМ: Украина – третья
18.09.2024, 20:39 4
Футзал
Появились новые детали задержания Усика. Инсайдер соврал?
Появились новые детали задержания Усика. Инсайдер соврал?
19.09.2024, 08:18 4
Бокс
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
19.09.2024, 01:45
Футбол
Известно, из-за чего Усика решили арестовать в Польше. Что не понравилось?
Известно, из-за чего Усика решили арестовать в Польше. Что не понравилось?
18.09.2024, 09:04 29
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем