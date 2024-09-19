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Лига чемпионов
19 сентября 2024, 17:45 | Обновлено 19 сентября 2024, 17:51
138
0

Лидер Болоньи: «Если кто и должен был забить, то это мы»

Риккардо Орсолини – о матче против «Шахтера»

19 сентября 2024, 17:45 | Обновлено 19 сентября 2024, 17:51
138
0
Лидер Болоньи: «Если кто и должен был забить, то это мы»
ФК Болонья. Риккардо Орсолини

Форвард «Болоньи» Риккардо Осролини поделился впечатлениями от матча Лиги чемпионов против «Шахтера» (ничья 0:0):

«После нескольких моментов первоначального напряжения остаются сильные эмоции, потому что это был мой первый выход в Лиге чемпионов. Как и у многих одноклубников. Как только мы преодолели этот этап, мы попытались играть, но мы знали, что нам противостоит соперник, который сразу же поставил нас в затруднительное положение. Мы привезли пенальти, но Скорупски очень хорошо его отразил.

Если и была команда на поле, которая должна была забить, то, наверное, это были мы. Мы имели моменты и могли несколько раз выходить вперед. В конце первого тайма тренер нас похвалил, потому что они ни разу не били по воротам. В целом, мы довольны набранным очком. Могло быть и ноль, но могло быть и три».

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Риккардо Орсолини Болонья Болонья - Шахтер Лига чемпионов
Олег Дидух Источник: Tuttomercatoweb
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