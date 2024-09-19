Три топ-клуба Серии А нацелились на хавбека сборной Италии

Сразу три итальянских топ-клуба проявляют интерес к центральному полузащитнику «Торино» и сборной Италии Самуэле Риччи. Об этом сообщает Calciomercato.

По их информации, речь идет об «Интере», «Наполи» и «Милане». Контракт Риччи с «Торино» истекает летом 2026 года, трансферная стоимость 23-летнего хавбека оценивается в 22 миллиона евро.

За сборную Италии Риччи дебютировал еще в 2022 году, в двух последних матчах Лиги наций против Франции и Израиля выходил в основе команды Лучано Спаллетти. Суммарно на его счету 4 поединка в составе «Скуадры Адзурры».