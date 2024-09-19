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Испания
19 сентября 2024, 17:18 | Обновлено 19 сентября 2024, 17:45
258
0

«Думаю, что он станет одним из лучших». Роналду оценил потенциал Ямала

Криштиану похвалил 17-летнего испанца

19 сентября 2024, 17:18 | Обновлено 19 сентября 2024, 17:45
258
0
«Думаю, что он станет одним из лучших». Роналду оценил потенциал Ямала
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Звездный португальский футболист Криштиану Роналду поделился мнением о перспективах 17-летнего испанского футболиста Ламина Ямала, который уже является чемпионом мира.

«Я вижу в Ламине Ямале огромный потенциал, он большой талант. Ему нужна удача, потому что он еще очень юный. Надеюсь, у него не будет проблем в будущем.

Национальная сборная очень помогла ему, он был очень хорош. Я думаю, у него большой потенциал... Но посмотрим, если он будет идти своим путем, то так и будет. Но я верю, что он этого добьется. Думаю, что он станет одним из лучших в этом поколении», – сказал Роналду.

Ламин Ямал в текущем сезоне сыграл за «Барселону» 5 матчей в чемпионате, в которых забил 3 гола и отдал 4 ассиста.

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Криштиану Роналду Ламин Ямал Барселона сборная Испании по футболу
Владимир Клепач Источник: X (Twitter)
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