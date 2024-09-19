«Думаю, что он станет одним из лучших». Роналду оценил потенциал Ямала
Криштиану похвалил 17-летнего испанца
Звездный португальский футболист Криштиану Роналду поделился мнением о перспективах 17-летнего испанского футболиста Ламина Ямала, который уже является чемпионом мира.
«Я вижу в Ламине Ямале огромный потенциал, он большой талант. Ему нужна удача, потому что он еще очень юный. Надеюсь, у него не будет проблем в будущем.
Национальная сборная очень помогла ему, он был очень хорош. Я думаю, у него большой потенциал... Но посмотрим, если он будет идти своим путем, то так и будет. Но я верю, что он этого добьется. Думаю, что он станет одним из лучших в этом поколении», – сказал Роналду.
Ламин Ямал в текущем сезоне сыграл за «Барселону» 5 матчей в чемпионате, в которых забил 3 гола и отдал 4 ассиста.
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