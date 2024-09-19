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Англия
19 сентября 2024, 16:42 | Обновлено 19 сентября 2024, 17:47
1775
1

Экс-игрока Арсенала арестовали и изъяли наркотиков на 600 тысяч фунтов

33-летний Джей Эммануэль-Томас угодил в неприятную историю…

19 сентября 2024, 16:42 | Обновлено 19 сентября 2024, 17:47
1775
1
Экс-игрока Арсенала арестовали и изъяли наркотиков на 600 тысяч фунтов
Getty Images/Global Images Ukraine. Джей Эммануэль-Томас

Воспитанник академии лондонского «Арсенала» Джей Эммануэль-Томас, который имеет на своем счету 5 матчей за первую команду «канониров», был арестован сегодня и обвинен в контрабанде наркотиков.

У 33-летнего атакующего полузащитника, который сейчас имеет контракт с шотлансдким клубом «Гринок Мортон», было изъято два чемодана, прибывших из Бангкока, в которых следователи обнаружили около 60 килограммов каннабиса стоимостью порядка 600 тысяч фунтов.

nationalcrimeagency.gov.uk

Футболиста уже доставили для допроса в отделение полиции.

Ранее полицейские задержали двух подозреваемых по этому же делу женщин, но впоследствии отпустили их под залог для явки в суд на 1 октября.

Отмечается, что в Великобритании за ввоз каннабиса нарушителю грозит тюремное заключение на срок до 14 лет.

Джей Эммануэль-Томас был на контракте в «Арсенале» после завершения молодежной академии с 2009 по 2011 годы. Впоследствии за 1 миллион фунтов был продан в «Ипсвич». В 2019 году футболист выступал в Таиланде за «ПТТ Районг», который вскоре был расформирован и прекратил существование.

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Алексей Сливченко Источник: Sky Sports
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Gargantua81
ставка на черное под такими заголовками редко подводит
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