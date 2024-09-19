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Лига наций
19 сентября 2024, 13:55 | Обновлено 19 сентября 2024, 14:19
192
0

Открыта продажа билетов на матч между Украиной и Грузией. Какова стоимость?

Стоимость билетов на поединок Лиги наций в Познани начинается от 45 злотых

19 сентября 2024, 13:55 | Обновлено 19 сентября 2024, 14:19
192
0
Открыта продажа билетов на матч между Украиной и Грузией. Какова стоимость?
УАФ

Стартовала продажа билетов на поединок между национальными сборными Украины и Грузии в Лиге наций 2024/25, который состоится в польском городе Познань на стадионе «Энеа-Арена» 11 октября в 20:45 по местному времени.

Один болельщик может приобрести до 4 билетов. Стоимость билета стартует от 45 злотых. Продажа билетов будет производиться в два этапа.

Первый этап. В целях привлечения на трибуны как можно большего количества граждан Украины и поддержки национальной сборной после регистрации болельщика и выбора места покупателю необходимо пройти авторизацию через «Дія. Підпис». Второй этап. Граждане других стран, которые болеют за сине-желтых, кроме белорусов и россии, будут иметь возможность приобрести билеты после первого этапа продажи.

Чтобы купить билет необходимо перейти по ссылке, выбрать желаемую категорию и количество билетов, зарегистрироваться, указав латиницей свои имя и фамилию, номер мобильного телефона, электронный адрес, номер и серию паспорта (ID-документа, PESEL), выбрать способ оплаты.

В первые два дня с начала продажи билеты можно будет приобрести только за криптовалюту. Затем будут добавлены другие способы оплаты. На указанный при покупке электронный адрес поступит билет, который необходимо распечатать перед матчем или загрузить на мобильный телефон.

Билеты на обмен и возврат не подлежат. Детям до пяти лет билет не требуется, родители должны держать их на руках. С пяти лет лицо, посещающее матч, должно иметь при себе билет. Просьба лицам с инвалидностью направлять запросы на получение билета для человека на колесном кресле и сопроводителя по электронному адресу УАФ.

Билеты нужно распечатать в хорошем качестве для быстрого считывания штрих-кода при входе на стадион, или можно это сделать с экрана телефона, настроив яркость устройства на 100% и разместив QR-код в верхней части экрана.

Ворота стадиона открываются за два часа до начала матча. В УАФ призывают: «Поддерживайте национальную сборную Украины, надевайте сине-желтую одежду и берите с собой разрешенную патриотическую атрибутику».

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Украина - Грузия сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Лига наций билеты Познань
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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