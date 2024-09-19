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Украина. Премьер лига
19 сентября 2024, 13:45 | Обновлено 19 сентября 2024, 14:14
312
0

ВИДЕО. Ворскла начала замену газона на своем стадионе

На газон арены полтавского клуба было много жалоб после матчей УПЛ

19 сентября 2024, 13:45 | Обновлено 19 сентября 2024, 14:14
312
0
ВИДЕО. Ворскла начала замену газона на своем стадионе
ФК Ворскла

Полтавская «Ворскла» начала замену газона на своем стадионе им. А.Бутовского.

На газон арены полтавского клуба было много жалоб после матчей против «Шахтера» и «Руха» в УПЛ.

«Не знаю, как допускать стадион, где поле больше подходит для выпаса коров», – комментировал события журналист Виктор Вацко.

ВИДЕО. Ворскла начала замену газона на своем стадионе

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чемпионат Украины по футболу газон стадион Ворскла им. А.Бутовского Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава
Николай Степанов Источник: ФК Ворскла
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