Полтавская «Ворскла» начала замену газона на своем стадионе им. А.Бутовского.

На газон арены полтавского клуба было много жалоб после матчей против «Шахтера» и «Руха» в УПЛ.

«Не знаю, как допускать стадион, где поле больше подходит для выпаса коров», – комментировал события журналист Виктор Вацко.

ВИДЕО. Ворскла начала замену газона на своем стадионе