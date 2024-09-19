Украина. Премьер лига19 сентября 2024, 13:45 | Обновлено 19 сентября 2024, 14:14
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ВИДЕО. Ворскла начала замену газона на своем стадионе
На газон арены полтавского клуба было много жалоб после матчей УПЛ
19 сентября 2024, 13:45 | Обновлено 19 сентября 2024, 14:14
312
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Полтавская «Ворскла» начала замену газона на своем стадионе им. А.Бутовского.
На газон арены полтавского клуба было много жалоб после матчей против «Шахтера» и «Руха» в УПЛ.
«Не знаю, как допускать стадион, где поле больше подходит для выпаса коров», – комментировал события журналист Виктор Вацко.
ВИДЕО. Ворскла начала замену газона на своем стадионе
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