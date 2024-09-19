ITF19 сентября 2024, 13:51 |
182
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Снигур пробилась в 1/4 финала на 100-тысячнике ITF в Португалии
Дарья уверенно переиграла Викторию Грунчакову из Словакии
19 сентября 2024, 13:51 |
182
2
Украинская теннисистка Дарья Снигур (№125 WTA) продолжила победные выступления на хардовом турнире ITF W100 в Калдаш-да-Раинья (Португалия).
Во втором раунде вторая сеяная украинка в двух сетах переиграла Викторию Грунчакову из Словакии (№233 WTA).
Калдаш-да-Раинья. Второй круг
Дарья Снигур (Украина) – Виктория Грунчакова (Словакия) – 6:2, 6:4
Это была 2-я встреча теннисисток, первую тоже выиграла украинка.
В следующем раунде Снигур сыграет с Миной Годзич (№556 WTA) или Линой Глушко (№225 WTA).
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Комментарии 2
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Чудово, Даша! Там ще і Катарінка вийшла в 1/4, де зіграє з кацапкою ноунеймовською
молодець,наступна суперниця думаю теж буде по зубам, хоча Снігур і є Снігур
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