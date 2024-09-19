Снигур пробилась в 1/4 финала на 100-тысячнике ITF в Португалии

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№125 WTA) продолжила победные выступления на хардовом турнире ITF W100 в Калдаш-да-Раинья (Португалия).

Во втором раунде вторая сеяная украинка в двух сетах переиграла Викторию Грунчакову из Словакии (№233 WTA).

Калдаш-да-Раинья. Второй круг

Дарья Снигур (Украина) – Виктория Грунчакова (Словакия) – 6:2, 6:4

Это была 2-я встреча теннисисток, первую тоже выиграла украинка.

В следующем раунде Снигур сыграет с Миной Годзич (№556 WTA) или Линой Глушко (№225 WTA).