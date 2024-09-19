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  4. Снигур пробилась в 1/4 финала на 100-тысячнике ITF в Португалии
ITF
19 сентября 2024, 13:51 |
182
2

Снигур пробилась в 1/4 финала на 100-тысячнике ITF в Португалии

Дарья уверенно переиграла Викторию Грунчакову из Словакии

19 сентября 2024, 13:51 |
182
2
Снигур пробилась в 1/4 финала на 100-тысячнике ITF в Португалии
ITF. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№125 WTA) продолжила победные выступления на хардовом турнире ITF W100 в Калдаш-да-Раинья (Португалия).

Во втором раунде вторая сеяная украинка в двух сетах переиграла Викторию Грунчакову из Словакии (№233 WTA).

Калдаш-да-Раинья. Второй круг
Дарья Снигур (Украина) – Виктория Грунчакова (Словакия) – 6:2, 6:4

Это была 2-я встреча теннисисток, первую тоже выиграла украинка.

В следующем раунде Снигур сыграет с Миной Годзич (№556 WTA) или Линой Глушко (№225 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 2
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Андрій Заліщук
Чудово, Даша! Там ще і Катарінка вийшла в 1/4, де зіграє з кацапкою ноунеймовською
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+1
C.Пеклов
молодець,наступна суперниця думаю теж буде по зубам, хоча Снігур і є Снігур
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0
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