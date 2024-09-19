Не 150 млн. Стало известно, за сколько Шахтер готов продать Судакова

Донецкий «Шахтер» готов продать украинского полузащитника Георгия Судакова за 55-60 миллионов евро, сообщает журналист Экрем Конур.

По информации источника, «горняки» отклонили предложение от «Наполи» в размере 40 миллионов евро, так как верят, что 22-летний футболист подорожает после матчей Лиги чемпионов.

В этом сезоне Георгий Судаков успел провести 6 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.

Ранее сообщалось, что Георгием Судаковым интересуются «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси».