Не 150 млн. Стало известно, за сколько Шахтер готов продать Судакова
Полузащитник доступен за 55-60 миллионов евро
Донецкий «Шахтер» готов продать украинского полузащитника Георгия Судакова за 55-60 миллионов евро, сообщает журналист Экрем Конур.
По информации источника, «горняки» отклонили предложение от «Наполи» в размере 40 миллионов евро, так как верят, что 22-летний футболист подорожает после матчей Лиги чемпионов.
В этом сезоне Георгий Судаков успел провести 6 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.
Ранее сообщалось, что Георгием Судаковым интересуются «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси».
🚨🆕 #Exclusive 🇺🇦— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) September 18, 2024
Shakhtar Donetsk is asking for 55-60 million euros for their young star, Georgiy Sudakov.
❌ The club rejected Napoli’s 40 million euro offer, believing Sudakov’s value is much higher.
🌟 They are confident that his performance in the Champions League will… pic.twitter.com/bSVBNyyK4i
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Так і закінчить це бревно кар'єру в Шахтарі 😂😂😂🤣
мріяли після Євро-2024 за 50+.
мріють після ЛЧ за 55+.
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після якого року в Лізі чемпіонів буде 55+ ???