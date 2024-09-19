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  4. Не 150 млн. Стало известно, за сколько Шахтер готов продать Судакова
Украина. Премьер лига
19 сентября 2024, 14:19 | Обновлено 19 сентября 2024, 15:05
1236
10

Не 150 млн. Стало известно, за сколько Шахтер готов продать Судакова

Полузащитник доступен за 55-60 миллионов евро

19 сентября 2024, 14:19 | Обновлено 19 сентября 2024, 15:05
1236
10
Не 150 млн. Стало известно, за сколько Шахтер готов продать Судакова
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Донецкий «Шахтер» готов продать украинского полузащитника Георгия Судакова за 55-60 миллионов евро, сообщает журналист Экрем Конур.

По информации источника, «горняки» отклонили предложение от «Наполи» в размере 40 миллионов евро, так как верят, что 22-летний футболист подорожает после матчей Лиги чемпионов.

В этом сезоне Георгий Судаков успел провести 6 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.

Ранее сообщалось, что Георгием Судаковым интересуются «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси».

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Георгий Судаков Наполи Шахтер Донецк трансферы трансферы Серии A трансферы УПЛ Экрем Конур
Дмитро Вербинський Источник: Экрем Конур
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Комментарии 10
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Андрій Заліщук
менеджмент у Шахтаря на "нулі", вони там геть помішані на бабках
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+4
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ViAn
Можливо минулої зими Судаков 40 і коштував, великим авансом. Але 2024 для нього відверто провальний. 25-30 - максимум, який можна отримати від умовного Бьорнлі. Топи Судакова на данному етапі брати не будуть. І це при тому, що він куди більш якісний гравець, ніж Мудрик. Ефект шалених грошей за відверто слабкого Мудрика зіграв свою роль. Ніхто у здровомоу глізді платити 60 за Судакова, на данному етапі розвитку кар'єри, не буде.
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0
Saar
60 млн !??????🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Так і закінчить це бревно кар'єру в Шахтарі 😂😂😂🤣
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0
SHN
А ведь он уже начал ныть в стиле Мудрика. Так,что лучше отдать за 40,а то он и дальше продолжит пенали не забивать
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0
Виктор Войцеховский
Нужно за 20 пытаться продать. Дальше будут ставки падать.
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0
Vasil Gnatuik
Після Ліги може бути не більше 30
Ответить
0
Burevestnik
мріяли після закінчення минулого сезону за 50+.
мріяли після Євро-2024 за 50+.
мріють після  ЛЧ за 55+.
---
після якого року в Лізі чемпіонів буде  55+ ???
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0
Fitness.sports
We are falling
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0
Harun Bakircioğlu
Breaking News!!
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0
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