ФОТО. Три бразильских легионера Шахтера дебютировали в Лиге чемпионов
Дебютанты Лиги чемпионов – Педро Энрике, Винисиус Тобиас и Марлон Гомес
18 сентября в 19:45 на стадионе Ренато Даль-Ара в итальянской Болонье прошел матч 1-го тура Лиги чемпионов.
Поединок стартового тура ЛЧ между итальянской Болоньей и донецким Шахтером завершился вничью (0:0).
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На 4-й минуте Георгий Судаков не реализовал пенальти. Голкипер Лукаш Скорупски угадал направление удара и парировал мяч.
Три бразильских легионера Шахтера дебютировали в Лиге чемпионов – Педро Энрике, Винисиус Тобиас и Марлон Гомес.
ФОТО. Три бразильских легионера Шахтера дебютировали в Лиге чемпионов
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