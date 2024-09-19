18 сентября в 19:45 на стадионе Ренато Даль-Ара в итальянской Болонье прошел матч 1-го тура Лиги чемпионов.

Поединок стартового тура ЛЧ между итальянской Болоньей и донецким Шахтером завершился вничью (0:0).

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На 4-й минуте Георгий Судаков не реализовал пенальти. Голкипер Лукаш Скорупски угадал направление удара и парировал мяч.

Три бразильских легионера Шахтера дебютировали в Лиге чемпионов – Педро Энрике, Винисиус Тобиас и Марлон Гомес.

ФОТО. Три бразильских легионера Шахтера дебютировали в Лиге чемпионов