ITF19 сентября 2024, 11:55 |
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Дарья Снигур – Виктория Грунчакова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Калдаш-да-Раинья
19 сентября 2024, 11:55 |
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19 сентября украинская теннисистка Дарья Снигур (№125 WTA) продолжит выступления на хардовом турнире ITF W100 в Калдаш-да-Раинья (Португалия).
Во втором раунде украинка сразится против Виктории Грунчаковой (№233 WTA). Время начала поединка – 12:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 2-я встреча теннисисток, первую выиграла украинка.
В следующем раунде победительница матча сыграет с Миной Годзич (№556 WTA) или Линой Глушко (№225 WTA).
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