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  4. Дарья Снигур – Виктория Грунчакова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
19 сентября 2024, 11:55 |
222
0

Дарья Снигур – Виктория Грунчакова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Калдаш-да-Раинья

19 сентября 2024, 11:55 |
222
0
Дарья Снигур – Виктория Грунчакова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

19 сентября украинская теннисистка Дарья Снигур (№125 WTA) продолжит выступления на хардовом турнире ITF W100 в Калдаш-да-Раинья (Португалия).

Во втором раунде украинка сразится против Виктории Грунчаковой (№233 WTA). Время начала поединка – 12:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 2-я встреча теннисисток, первую выиграла украинка.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Миной Годзич (№556 WTA) или Линой Глушко (№225 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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