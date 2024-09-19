Лига чемпионов 2024/2025. Расписание 3-го дня 1-го тура
Топ-клубы Европы завершают встречи стартового игрового дня обновленного турнирах
Во вторник, 17 сентября, как известно, взял старт основной этап обновленной Лиги чемпионов сезона 2024/2025.
В первый игровой день было сыграно 6 матчей. Также 6 поединков состоялось во второй день, когда в турнире стартовал и донецкий «Шахтер», который сыграл в гостях с «Болоньей» вничью 0:0.
В четверг, 19 сентября, программу матчей 1-го тура завершат еще 6 встреч. В них среди прочего португальская «Бенфика» с Анатолием Трубиным сыграет на выезде с «Црвеной Звездой», а лондонский «Арсенал», в котором сейчас травмирован Александр Зинченко, померится силами в Бергамо с «Аталантой».
Лига чемпионов. 1-й тур
19 сентября
- 19:45. Фейеноорд – Байер
- 19:45. Црвена Звезда – Бенфика
- 22:00. Аталанта – Арсенал Лондон
- 22:00. Атлетико – РБ Лейпциг
- 22:00. Брест – Штурм Грац
- 22:00. Монако – Барселона
18 сентября
- Болонья – Шахтер – 0:0
- Спарта Прага – РБ Зальцбург – 3:0
- Брюгге – Боруссия Дортмунд – 0:3
- Манчестер Сити – Интер – 0:0
- ПСЖ – Жирона – 1:0
- Селтик – Слован Братислава – 5:1
17 сентября
- Ювентус – ПСВ – 3:1
- Янг Бойз – Астон Вилла – 0:3
- Бавария – Динамо Загреб – 9:2
- Милан – Ливерпуль – 1:3
- Реал Мадрид – Штутгарт – 3:1
- Спортинг – Лилль – 2:0
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