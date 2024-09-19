Лига чемпионов 2024/2025. Расписание 3-го дня 1-го тура

Во вторник, 17 сентября, как известно, взял старт основной этап обновленной Лиги чемпионов сезона 2024/2025.

В первый игровой день было сыграно 6 матчей. Также 6 поединков состоялось во второй день, когда в турнире стартовал и донецкий «Шахтер», который сыграл в гостях с «Болоньей» вничью 0:0.

В четверг, 19 сентября, программу матчей 1-го тура завершат еще 6 встреч. В них среди прочего португальская «Бенфика» с Анатолием Трубиным сыграет на выезде с «Црвеной Звездой», а лондонский «Арсенал», в котором сейчас травмирован Александр Зинченко, померится силами в Бергамо с «Аталантой».

Лига чемпионов. 1-й тур

19 сентября

19:45. Фейеноорд – Байер

19:45. Црвена Звезда – Бенфика

22:00. Аталанта – Арсенал Лондон

22:00. Атлетико – РБ Лейпциг

22:00. Брест – Штурм Грац

22:00. Монако – Барселона

18 сентября

Болонья – Шахтер – 0:0

Спарта Прага – РБ Зальцбург – 3:0

Брюгге – Боруссия Дортмунд – 0:3

Манчестер Сити – Интер – 0:0

ПСЖ – Жирона – 1:0

Селтик – Слован Братислава – 5:1

17 сентября