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Лига чемпионов
19 сентября 2024, 12:00 | Обновлено 19 сентября 2024, 12:08
456
3

Лига чемпионов 2024/2025. Расписание 3-го дня 1-го тура

Топ-клубы Европы завершают встречи стартового игрового дня обновленного турнирах

19 сентября 2024, 12:00 | Обновлено 19 сентября 2024, 12:08
456
3
Лига чемпионов 2024/2025. Расписание 3-го дня 1-го тура
УЕФА

Во вторник, 17 сентября, как известно, взял старт основной этап обновленной Лиги чемпионов сезона 2024/2025.

В первый игровой день было сыграно 6 матчей. Также 6 поединков состоялось во второй день, когда в турнире стартовал и донецкий «Шахтер», который сыграл в гостях с «Болоньей» вничью 0:0.

В четверг, 19 сентября, программу матчей 1-го тура завершат еще 6 встреч. В них среди прочего португальская «Бенфика» с Анатолием Трубиным сыграет на выезде с «Црвеной Звездой», а лондонский «Арсенал», в котором сейчас травмирован Александр Зинченко, померится силами в Бергамо с «Аталантой».

Лига чемпионов. 1-й тур

19 сентября

  • 19:45. Фейеноорд – Байер
  • 19:45. Црвена Звезда – Бенфика
  • 22:00. Аталанта – Арсенал Лондон
  • 22:00. Атлетико – РБ Лейпциг
  • 22:00. Брест – Штурм Грац
  • 22:00. Монако – Барселона

18 сентября

  • Болонья – Шахтер – 0:0
  • Спарта Прага – РБ Зальцбург – 3:0
  • Брюгге – Боруссия Дортмунд – 0:3
  • Манчестер Сити – Интер – 0:0
  • ПСЖ – Жирона – 1:0
  • Селтик – Слован Братислава – 5:1

17 сентября

  • Ювентус – ПСВ – 3:1
  • Янг Бойз – Астон Вилла – 0:3
  • Бавария – Динамо Загреб – 9:2
  • Милан – Ливерпуль – 1:3
  • Реал Мадрид – Штутгарт – 3:1
  • Спортинг – Лилль – 2:0

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Лига чемпионов
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Tower Bridge
Все идём на Трубина.   Остальное до лампы, но лучше пусть играю вничью.
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Fuz1982z
пока без сенсацій
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