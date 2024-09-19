ITF19 сентября 2024, 11:33 |
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Катарина Завацкая – Гиомар Маристани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Пазарджике
19 сентября 2024, 11:33 |
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19 сентября украинская теннисистка Катарина Завацкая (№172 WTA) продолжит выступления на грунтовом турнире ITF W75 в Пазарджике (Болгария).
Во втором раунде украинка сразится против Гиомар Маристани из Испании (№206 WTA). Время начала поединка – 11:40 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 1-я встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница матча сыграет с Дарьей Семенистой (№141 WTA) или Алевтиной Ибрагимовой (№295 WTA).
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