Катарина Завацкая – Гиомар Маристани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 сентября украинская теннисистка Катарина Завацкая (№172 WTA) продолжит выступления на грунтовом турнире ITF W75 в Пазарджике (Болгария).

Во втором раунде украинка сразится против Гиомар Маристани из Испании (№206 WTA). Время начала поединка – 11:40 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Дарьей Семенистой (№141 WTA) или Алевтиной Ибрагимовой (№295 WTA).

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