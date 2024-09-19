Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Катарина Завацкая – Гиомар Маристани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
19 сентября 2024, 11:33 |
219
0

Катарина Завацкая – Гиомар Маристани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Пазарджике

19 сентября 2024, 11:33 |
219
0
Катарина Завацкая – Гиомар Маристани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

19 сентября украинская теннисистка Катарина Завацкая (№172 WTA) продолжит выступления на грунтовом турнире ITF W75 в Пазарджике (Болгария).

Во втором раунде украинка сразится против Гиомар Маристани из Испании (№206 WTA). Время начала поединка – 11:40 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Дарьей Семенистой (№141 WTA) или Алевтиной Ибрагимовой (№295 WTA).

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Котляр уступила третьей сеяной на турнире ITF в Болгарии
Елизавета Котляр – Элла Зайдель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Завацкая стартовала с победы на турнире в Болгарии
Катарина Завацкая смотреть онлайн ITF Пазарджик
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский объяснил, почему Динамо и Ворскла сделали по 7 замен в матче УПЛ
Футбол | 18 сентября 2024, 21:46 9
Шовковский объяснил, почему Динамо и Ворскла сделали по 7 замен в матче УПЛ
Шовковский объяснил, почему Динамо и Ворскла сделали по 7 замен в матче УПЛ

Тренер «Динамо» высказался о матче УПЛ с «Ворсклой»

Шахтер отметил ничейный юбилей в еврокубках
Футбол | 19 сентября 2024, 10:07 6
Шахтер отметил ничейный юбилей в еврокубках
Шахтер отметил ничейный юбилей в еврокубках

Горняки подписали 60-ю мировую в евротурнирах

ОФИЦИАЛЬНО. У Довбика новый тренер. Рома объявила о контракте
Футбол | 18.09.2024, 19:49
ОФИЦИАЛЬНО. У Довбика новый тренер. Рома объявила о контракте
ОФИЦИАЛЬНО. У Довбика новый тренер. Рома объявила о контракте
«Глубокое алкогольное опьянение...» Красюк раскрыл детали ареста Усика
Бокс | 18.09.2024, 15:38
«Глубокое алкогольное опьянение...» Красюк раскрыл детали ареста Усика
«Глубокое алкогольное опьянение...» Красюк раскрыл детали ареста Усика
ВИДЕО. Косплей на Остапенко. Костюк подала эйс на матчболе, но есть нюанс
Теннис | 19.09.2024, 08:21
ВИДЕО. Косплей на Остапенко. Костюк подала эйс на матчболе, но есть нюанс
ВИДЕО. Косплей на Остапенко. Костюк подала эйс на матчболе, но есть нюанс
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Беленюк рассказал новые детали ареста Усика в Польше. Когда его отпустят?
Беленюк рассказал новые детали ареста Усика в Польше. Когда его отпустят?
18.09.2024, 00:15 3
Бокс
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Какое место занимает Шахтер?
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Какое место занимает Шахтер?
19.09.2024, 00:23 13
Футбол
Один из сильнейших клубов мира хочет купить Лунина. Он заменит легенду
Один из сильнейших клубов мира хочет купить Лунина. Он заменит легенду
19.09.2024, 07:44 5
Футбол
В команде Усика нашли виновных в аресте Александра в аэропорту в Польше
В команде Усика нашли виновных в аресте Александра в аэропорту в Польше
18.09.2024, 00:28 6
Бокс
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
19.09.2024, 01:45
Футбол
«Это позор на весь мир!» Польский промоутер отреагировал на арест Усика
«Это позор на весь мир!» Польский промоутер отреагировал на арест Усика
18.09.2024, 09:15 14
Бокс
ВИДЕО. Что случилось? Усика арестовали в Польше и надели наручники!
ВИДЕО. Что случилось? Усика арестовали в Польше и надели наручники!
17.09.2024, 23:07 19
Бокс
Стартовали в обновленной ЛЧ с ничьей. Шахтер и Болонья поделили очки
Стартовали в обновленной ЛЧ с ничьей. Шахтер и Болонья поделили очки
18.09.2024, 21:49 310
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем