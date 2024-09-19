«Можно дать скидку». Легенда Шахтера оценил ничью с Болоньей

Легендарный экс-игрок донецкого «Шахтера» Виктор Грачев прокомментировал ничью в матче 1-го тура основного этапа Лиги чемпионов против итальянской «Болоньи» (0:0):

«Игра могла бы пойти по другому сценарию. Был бы другой настрой, вдохновение на оставшиеся 85 минут матча. Я считаю, «Шахтер» играл с командой среднего уровня, которую можно было бы обыгрывать. Если брать по моментам, то у «горняков» не было явных голевых, а вот хозяева имели шанс забить на 52-й минуте, но здорово выручил Ризнык.

Могло быть и 1:0 в пользу итальянцев, и тогда печаль для «Шахтера», который играл больше на ничью, больше оборонялся, и в целом игра давалась тяжеловато. Можно дать скидку, что это была первая игра в Лиге чемпионов, и хорошо, что попалась «Болонья», середняк чемпионата Италии».