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Лига чемпионов
19 сентября 2024, 11:50 | Обновлено 19 сентября 2024, 12:09
723
1

«Можно дать скидку». Легенда Шахтера оценил ничью с Болоньей

Виктор Грачев считает, что игра могла пойти по другому сценарию

19 сентября 2024, 11:50 | Обновлено 19 сентября 2024, 12:09
723
1
«Можно дать скидку». Легенда Шахтера оценил ничью с Болоньей
Getty Images/Global Images Ukraine

Легендарный экс-игрок донецкого «Шахтера» Виктор Грачев прокомментировал ничью в матче 1-го тура основного этапа Лиги чемпионов против итальянской «Болоньи» (0:0):

«Игра могла бы пойти по другому сценарию. Был бы другой настрой, вдохновение на оставшиеся 85 минут матча. Я считаю, «Шахтер» играл с командой среднего уровня, которую можно было бы обыгрывать. Если брать по моментам, то у «горняков» не было явных голевых, а вот хозяева имели шанс забить на 52-й минуте, но здорово выручил Ризнык.

Могло быть и 1:0 в пользу итальянцев, и тогда печаль для «Шахтера», который играл больше на ничью, больше оборонялся, и в целом игра давалась тяжеловато. Можно дать скидку, что это была первая игра в Лиге чемпионов, и хорошо, что попалась «Болонья», середняк чемпионата Италии».

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Болонья Шахтер Донецк Лига чемпионов Болонья - Шахтер Виктор Грачев
Дмитро Вербинський Источник: UA-Football
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serhiy
То що за легенда ?А кроти знають,що в них є легенди ?)
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