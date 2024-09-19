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  4. «У него какой-то спад». Кучер раскритиковал лидера Шахтера
Лига чемпионов
19 сентября 2024, 11:26 |
662
3

«У него какой-то спад». Кучер раскритиковал лидера Шахтера

Бывшему защитнику «горняков» не понравилась игра Георгия Судакова против «Болоньи»

19 сентября 2024, 11:26 |
662
3
«У него какой-то спад». Кучер раскритиковал лидера Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Бывший защитник донецкого «Шахтера» Александр Кучер раскритиковал полузащитника «горняков» Георгия Судакова за игру в матче 1-го тура основного этапа Лиги чемпионов против итальянской «Болоньи» (0:0):

«У него какой-то спад, скорее всего. Надеюсь, что Георгий выйдет из этого кризисного периода и все у него будет хорошо. С «Болоньей» у Судакова хватало брака. Также этот незабитый пенальти, невынужденные потери мяча, когда можно было развивать атаку.

Надо знать, как Судаков себя чувствует. Конечно, нереализованный 11-метровый удар бьет по уверенности, а он до сих пор остается довольно молодым игроком. Однако мы прекрасно знаем, что он умеет играть совсем на другом уровне. Надеюсь, скоро увидеть именно такую версию Судакова».

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Болонья Шахтер Донецк Лига чемпионов Болонья - Шахтер Георгий Судаков Александр Кучер
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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Комментарии 3
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aleks8-48
Та хіба то спад?Це мабуть те на що Жора зараз здатний. Його ймовірно підкосило те, що він насправді уявив,що коштує такі велиі гроші.
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+1
PETP0
Не стріляйте в піаніста...
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+1
serhiy
Судаков сказав,що вже переріс Шахтар і готовий продовжити карєру в Європі,то яка мотивація може бути. Грати в клубі з "нищими" за себе.
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0
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