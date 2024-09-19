«У него какой-то спад». Кучер раскритиковал лидера Шахтера

Бывший защитник донецкого «Шахтера» Александр Кучер раскритиковал полузащитника «горняков» Георгия Судакова за игру в матче 1-го тура основного этапа Лиги чемпионов против итальянской «Болоньи» (0:0):

«У него какой-то спад, скорее всего. Надеюсь, что Георгий выйдет из этого кризисного периода и все у него будет хорошо. С «Болоньей» у Судакова хватало брака. Также этот незабитый пенальти, невынужденные потери мяча, когда можно было развивать атаку.

Надо знать, как Судаков себя чувствует. Конечно, нереализованный 11-метровый удар бьет по уверенности, а он до сих пор остается довольно молодым игроком. Однако мы прекрасно знаем, что он умеет играть совсем на другом уровне. Надеюсь, скоро увидеть именно такую версию Судакова».