Спас команду. Кучер назвал лучшего игрока Шахтера в матче с Болоньей

Бывший защитник донецкого «Шахтера» Александр Кучер назвал лучшего игрока «горняков» в матче 1-го тура основного этапа Лиги чемпионов против итальянской «Болоньи» (0:0):

«Я считаю, что лучший игрок «Шахтера» в этом матче – Дмитрий Ризнык. У его ворот хватало моментов, но он очень неплохо действовал, как на выходах, так и на линии. Несколько раз Дмитрий вообще спас команду».

Дмитрий совершил 5 сейвов в игре против «Болоньи» и сохранил свои ворота сухими, но УЕФА признал лучшим игроком матча защитника Николая Матвиенко.