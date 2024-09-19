Спас команду. Кучер назвал лучшего игрока Шахтера в матче с Болоньей
Александр отметил игру Дмитрия Ризныка
Бывший защитник донецкого «Шахтера» Александр Кучер назвал лучшего игрока «горняков» в матче 1-го тура основного этапа Лиги чемпионов против итальянской «Болоньи» (0:0):
«Я считаю, что лучший игрок «Шахтера» в этом матче – Дмитрий Ризнык. У его ворот хватало моментов, но он очень неплохо действовал, как на выходах, так и на линии. Несколько раз Дмитрий вообще спас команду».
Дмитрий совершил 5 сейвов в игре против «Болоньи» и сохранил свои ворота сухими, но УЕФА признал лучшим игроком матча защитника Николая Матвиенко.
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