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  4. Спас команду. Кучер назвал лучшего игрока Шахтера в матче с Болоньей
Лига чемпионов
19 сентября 2024, 10:55 |
1045
0

Спас команду. Кучер назвал лучшего игрока Шахтера в матче с Болоньей

Александр отметил игру Дмитрия Ризныка

19 сентября 2024, 10:55 |
1045
0
Спас команду. Кучер назвал лучшего игрока Шахтера в матче с Болоньей
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Ризнык

Бывший защитник донецкого «Шахтера» Александр Кучер назвал лучшего игрока «горняков» в матче 1-го тура основного этапа Лиги чемпионов против итальянской «Болоньи» (0:0):

«Я считаю, что лучший игрок «Шахтера» в этом матче – Дмитрий Ризнык. У его ворот хватало моментов, но он очень неплохо действовал, как на выходах, так и на линии. Несколько раз Дмитрий вообще спас команду».

Дмитрий совершил 5 сейвов в игре против «Болоньи» и сохранил свои ворота сухими, но УЕФА признал лучшим игроком матча защитника Николая Матвиенко.

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Дмитрий Ризнык Александр Кучер Болонья Шахтер Донецк Лига чемпионов Болонья - Шахтер
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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