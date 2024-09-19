Замена для легенды. Английский топ-клуб интересуется Цыганковым
Украинский вингер «Жироны» попал на радары «Ливерпуля», «Арсенала» и «Астон Виллы»
Английский «Ливерпуль» интересуется украинским вингером каталонской «Жироны» Виктором Цыганковым, сообщает испанское издание Fichajes.net.
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По информации источника, «красные» рассматривают 26-летнего футболиста как замену для египтянина Мохамеда Салаха, который, вероятно, покинет клуб после завершения сезона 2024/25.
Отмечается, что за Виктором также следят лондонский «Арсенал» и «Астон Вилла».
В этой кампании Виктор Цыганков провел 5 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
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