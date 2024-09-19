Замена для легенды. Английский топ-клуб интересуется Цыганковым

Английский «Ливерпуль» интересуется украинским вингером каталонской «Жироны» Виктором Цыганковым, сообщает испанское издание Fichajes.net.

❗️ Больше новостей из АПЛ в Telegram-канале!

По информации источника, «красные» рассматривают 26-летнего футболиста как замену для египтянина Мохамеда Салаха, который, вероятно, покинет клуб после завершения сезона 2024/25.

Отмечается, что за Виктором также следят лондонский «Арсенал» и «Астон Вилла».

В этой кампании Виктор Цыганков провел 5 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.