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Англия
19 сентября 2024, 10:24 |
2245
6

Замена для легенды. Английский топ-клуб интересуется Цыганковым

Украинский вингер «Жироны» попал на радары «Ливерпуля», «Арсенала» и «Астон Виллы»

19 сентября 2024, 10:24 |
2245
6
Замена для легенды. Английский топ-клуб интересуется Цыганковым
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Английский «Ливерпуль» интересуется украинским вингером каталонской «Жироны» Виктором Цыганковым, сообщает испанское издание Fichajes.net.

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По информации источника, «красные» рассматривают 26-летнего футболиста как замену для египтянина Мохамеда Салаха, который, вероятно, покинет клуб после завершения сезона 2024/25.

Отмечается, что за Виктором также следят лондонский «Арсенал» и «Астон Вилла».

В этой кампании Виктор Цыганков провел 5 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

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Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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Burevestnik
і дехто вірить в цю х..ню...   
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+4
Mamay
Ше тут не хватає шо сидорчук десь в Англію йде😂😂😂
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0
bzzzzzz
В Ливерпуль вместо Салаха ? Даже не смешно.
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0
potemkin78
и будет как Ярмоленко: две игры на поле, пять в лазарете. пусть в Испании остаётся там по нагам меньше бьют
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0
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