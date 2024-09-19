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Лига чемпионов
19 сентября 2024, 10:06 | Обновлено 19 сентября 2024, 10:14
268
1

Экс-форвард сборной Украины назвал всех в Шахтере, кто провался с Болоньей

Андрей Воробей – об игре «горняков» в матче 1-го тура ЛЧ

19 сентября 2024, 10:06 | Обновлено 19 сентября 2024, 10:14
268
1
Экс-форвард сборной Украины назвал всех в Шахтере, кто провался с Болоньей
ФК Шахтер Донецк

Бывший нападающий донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Sport.ua разобрал действия «горняков» в поединке против «Болоньи» (0:0) в 1-м туре обновленной Лиги чемпионов.

– Вопросы остаются к нападающему, к тому же Сикану. Вопросы остаются к полузащитникам – тем же Судакову, Крыськиву и Бондаренко. Есть вопросы к крайним полузащитникам – Эгиналду и Зубкову. Есть очень большие вопросы. Я не понимаю такого футбола, честно! Тем более при всех проблемах Болоньи, которые у команды сейчас есть. Не самые лучшие времена у нее. В таких матчах нужно брать три очка. Тем более у Шахтера есть опыт выступлений в Лиге чемпионов. Это заявляла и сама Болонья, которая боялась Шахтера именно потому что у команды огромный опыт выступлений в Лиге чемпионов. У Болоньи нет такого опыта. Да, погодные условия внесли свои коррективы. Да, номинально мы были первым номером, но в целом мы ничего не создали. В атаке мы вообще ничего не сделали.

– Стоит занести в актив, что хотя бы не пропустили?

– Да, мы сыграли на ноль. Это большой плюс! Это да! Но в атаке ничего не создали. А я хочу, чтобы Шахтер играл для фанатов, для результата и играл в атакующий, красивый, динамичный футбол. Опять же, это мое мнение.

– Как думаете, если бы еще и Джошуа Зиркзе, который перешел в МЮ, играл за Болонью, Шахтеру было бы посложнее?

– Трудно сказать. Мы же сейчас отталкиваемся от того, что сейчас есть. Вот сейчас есть такой состав и есть конкретная игра. И мы делаем выводы по тому матчу, который был сыгран. А по факту мы взяли один балл. В принципе это неплохо, учитывая, что выездная встреча. Но сейчас в Лиге чемпионов такой формат, что уже не особо важно на выезде или дома матч. Нужно брать очки в любой игре. Да, мы взяли один балл. Но получили ли удовольствие от поединка? Не знаю. Я как болельщик Шахтера и эксперт, не получил. Возможно, игроки получили удовольствие. Да, они выложились на поле, возможно, по максимуму. Но есть много нюансов, которые для меня непонятны. А что будет в поединках с топовыми клубами, я не знаю.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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paw
А з "топовими" клубами - буде повна срака!
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