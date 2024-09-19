Динамо побило рекорд Шахтера в УПЛ
Киевляне забили 128-й мяч «Ворскле» в чемпионатах Украине
Мяч, забитый Александром Пихаленком в матче с «Ворсклой» (3:1), стал 128-м для «Динамо» в баталиях с полтавчанами в чемпионатах Украины. Тем самым киевляне стали новыми рекордсменами УПЛ по числу голов одному сопернику.
Прежнее достижение, установленное «Шахтером» в поединках с «Мариуполем», динамовцы превзошли на один мяч. 64 раза бело-синие поражали ворота бело-зеленых дома и столько же - в гостях.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Клубы, забившие 100 мячей одному сопернику в УПЛ
|
Клуб
|
Соперник
|
Голы
|
Игры
|
Ср. рез.
|
Динамо
|
Ворскла
|
128
|
58
|
2,21
|
Шахтер
|
Мариуполь
|
127
|
47
|
2,70
|
Шахтер
|
Заря
|
124
|
51
|
2,43
|
Шахтер
|
Ворскла
|
119
|
58
|
2,09
|
Шахтер
|
Карпаты
|
118
|
54
|
2,19
|
Динамо
|
Черноморец
|
117
|
53
|
2,21
|
Шахтер
|
Черноморец
|
115
|
55
|
2,09
|
Динамо
|
Заря
|
114
|
55
|
2,07
|
Динамо
|
Металлург З
|
110
|
45
|
2,44
|
Динамо
|
Мариуполь
|
110
|
46
|
2,39
|
Шахтер
|
Металлург З
|
102
|
47
|
2,17
|
Шахтер
|
Таврия
|
101
|
46
|
2,20
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