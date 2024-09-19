Динамо побило рекорд Шахтера в УПЛ

Мяч, забитый Александром Пихаленком в матче с «Ворсклой» (3:1), стал 128-м для «Динамо» в баталиях с полтавчанами в чемпионатах Украины. Тем самым киевляне стали новыми рекордсменами УПЛ по числу голов одному сопернику.

Прежнее достижение, установленное «Шахтером» в поединках с «Мариуполем», динамовцы превзошли на один мяч. 64 раза бело-синие поражали ворота бело-зеленых дома и столько же - в гостях.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Клубы, забившие 100 мячей одному сопернику в УПЛ