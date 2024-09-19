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Украина. Премьер лига
19 сентября 2024, 09:55 | Обновлено 19 сентября 2024, 10:03
862
5

Динамо побило рекорд Шахтера в УПЛ

Киевляне забили 128-й мяч «Ворскле» в чемпионатах Украине

19 сентября 2024, 09:55 | Обновлено 19 сентября 2024, 10:03
862
5
Динамо побило рекорд Шахтера в УПЛ
ФК Динамо

Мяч, забитый Александром Пихаленком в матче с «Ворсклой» (3:1), стал 128-м для «Динамо» в баталиях с полтавчанами в чемпионатах Украины. Тем самым киевляне стали новыми рекордсменами УПЛ по числу голов одному сопернику.

Прежнее достижение, установленное «Шахтером» в поединках с «Мариуполем», динамовцы превзошли на один мяч. 64 раза бело-синие поражали ворота бело-зеленых дома и столько же - в гостях.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Клубы, забившие 100 мячей одному сопернику в УПЛ

Клуб

Соперник

Голы

Игры

Ср. рез.

Динамо

Ворскла

128

58

2,21

Шахтер

Мариуполь

127

47

2,70

Шахтер

Заря

124

51

2,43

Шахтер

Ворскла

119

58

2,09

Шахтер

Карпаты

118

54

2,19

Динамо

Черноморец

117

53

2,21

Шахтер

Черноморец

115

55

2,09

Динамо

Заря

114

55

2,07

Динамо

Металлург З

110

45

2,44

Динамо

Мариуполь

110

46

2,39

Шахтер

Металлург З

102

47

2,17

Шахтер

Таврия

101

46

2,20
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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Комментарии 5
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FunnyCat_____
мммм шахтер -  мариуполь 
знатный рекорд конечно, есть чем гордиться 
 а чего двухсторонки других клубов не идут в зачем, со своими ю 21?
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+2
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Southeast*-*
Ну так бывает во всех игровых видах.    Скоро и Полиграфы попадут в любимчиков Динамо.
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0
Remark
Шахтар Маріуполь норм стату набили з фарм клубом)
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0
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