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Украина. Премьер лига
19 сентября 2024, 09:36 | Обновлено 19 сентября 2024, 09:42
304
0

Дебют в основе Динамо Себальос отметил голом

В рядах киевлян забивали в УПЛ игроки 26 стран дальнего зарубежья

19 сентября 2024, 09:36 | Обновлено 19 сентября 2024, 09:42
304
0
Дебют в основе Динамо Себальос отметил голом
ФК Динамо. Брайан Себальос

Дебютный матч в основном составе «Динамо» 23-летний колумбийский защитник Брайан Себальос отметил премьерным голом. Он стал игроком 26-й страны дальнего зарубежья, чьи представители забивали за бело-синих в чемпионатах Украины, в том числе 6-й - из Южной Америки.

К слову, в поединке с «Ворсклой» открывали голевой счет в УПЛ в рядах киевлян полпреды еще двух государств – Бразилии (Леандру) и Парагвая (Дерлис Гонсалес).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные голы за Динамо в УПЛ представителей стран Южной Америки

Страна

Дата

Матч

Игрок

Соперник

Счет

Бразилия

12.09.2002

3-й

ЛЕАНДРУ

Ворскла (д)

8:0

Аргентина

20.07.2004

1-й

Роберто НАННИ

Закарпатье (г)

2:1

Парагвай

04.10.2015

5-й

Дерлис ГОНСАЛЕС

Ворскла (г)

4:0

Уругвай

18.05.2019

5-й

Карлос ДЕ ПЕНА

Мариуполь (д)

2:1

Венесуэла

11.08.2021

1-й

Эрик РАМИРЕС

Минай (д)

2:0

Колумбия

18.09.2024

2-й

Брайан СЕБАЛЬОС

Ворскла (д)

3:1

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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