Дебют в основе Динамо Себальос отметил голом
В рядах киевлян забивали в УПЛ игроки 26 стран дальнего зарубежья
Дебютный матч в основном составе «Динамо» 23-летний колумбийский защитник Брайан Себальос отметил премьерным голом. Он стал игроком 26-й страны дальнего зарубежья, чьи представители забивали за бело-синих в чемпионатах Украины, в том числе 6-й - из Южной Америки.
К слову, в поединке с «Ворсклой» открывали голевой счет в УПЛ в рядах киевлян полпреды еще двух государств – Бразилии (Леандру) и Парагвая (Дерлис Гонсалес).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Премьерные голы за Динамо в УПЛ представителей стран Южной Америки
|
Страна
|
Дата
|
Матч
|
Игрок
|
Соперник
|
Счет
|
Бразилия
|
12.09.2002
|
3-й
|
ЛЕАНДРУ
|
Ворскла (д)
|
8:0
|
Аргентина
|
20.07.2004
|
1-й
|
Роберто НАННИ
|
Закарпатье (г)
|
2:1
|
Парагвай
|
04.10.2015
|
5-й
|
Дерлис ГОНСАЛЕС
|
Ворскла (г)
|
4:0
|
Уругвай
|
18.05.2019
|
5-й
|
Карлос ДЕ ПЕНА
|
Мариуполь (д)
|
2:1
|
Венесуэла
|
11.08.2021
|
1-й
|
Эрик РАМИРЕС
|
Минай (д)
|
2:0
|
Колумбия
|
18.09.2024
|
2-й
|
Брайан СЕБАЛЬОС
|
Ворскла (д)
|
3:1
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