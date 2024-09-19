Дебют в основе Динамо Себальос отметил голом

Дебютный матч в основном составе «Динамо» 23-летний колумбийский защитник Брайан Себальос отметил премьерным голом. Он стал игроком 26-й страны дальнего зарубежья, чьи представители забивали за бело-синих в чемпионатах Украины, в том числе 6-й - из Южной Америки.

К слову, в поединке с «Ворсклой» открывали голевой счет в УПЛ в рядах киевлян полпреды еще двух государств – Бразилии (Леандру) и Парагвая (Дерлис Гонсалес).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные голы за Динамо в УПЛ представителей стран Южной Америки