Кабаев провел юбилейный матч в чемпионатах Украины

Матч с «Ворсклой» (3:1) стал 200-м в чемпионатах Украины для 29-летнего полузащитника киевлян Владислава Кабаева. 97 встреч он отыграл за «Зарю», 52 – за «Черноморец» и 51 – за «Динамо».

На рубеж «200» Кабаев вышел через 10 лет 19 дней после дебюта в УПЛ, который состоялся 30 августа 2014 года в гостевом поединке «Черноморца» с «Динамо» (0:2).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Владислава Кабаева в УПЛ