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Украина. Премьер лига
19 сентября 2024, 09:30 | Обновлено 19 сентября 2024, 09:35
139
0

Кабаев провел юбилейный матч в чемпионатах Украины

Владислав Кабаев провел 200-й поединок на высшем уровне

19 сентября 2024, 09:30 | Обновлено 19 сентября 2024, 09:35
139
0
Кабаев провел юбилейный матч в чемпионатах Украины
ФК Динамо. Владислав Кабаев

Матч с «Ворсклой» (3:1) стал 200-м в чемпионатах Украины для 29-летнего полузащитника киевлян Владислава Кабаева. 97 встреч он отыграл за «Зарю», 52 – за «Черноморец» и 51 – за «Динамо».

На рубеж «200» Кабаев вышел через 10 лет 19 дней после дебюта в УПЛ, который состоялся 30 августа 2014 года в гостевом поединке «Черноморца» с «Динамо» (0:2).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Владислава Кабаева в УПЛ

Матч

Дата

Клуб Кабаева

Соперник

Счет

1-й

30.08.2014

Черноморец

Динамо

0:2 (г)

50-й

21.05.2017

Черноморец

Александрия

1:1 (г)

100-й

30.11.2019

Заря

Карпаты

2:0 (д)

150-й

30.09.2022

Динамо

Заря

2:3 (г)

200-й

18.09.2024

Динамо

Ворскла

3:1 (д)
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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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