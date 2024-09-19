Кабаев провел юбилейный матч в чемпионатах Украины
Владислав Кабаев провел 200-й поединок на высшем уровне
Матч с «Ворсклой» (3:1) стал 200-м в чемпионатах Украины для 29-летнего полузащитника киевлян Владислава Кабаева. 97 встреч он отыграл за «Зарю», 52 – за «Черноморец» и 51 – за «Динамо».
На рубеж «200» Кабаев вышел через 10 лет 19 дней после дебюта в УПЛ, который состоялся 30 августа 2014 года в гостевом поединке «Черноморца» с «Динамо» (0:2).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные матчи Владислава Кабаева в УПЛ
|
Матч
|
Дата
|
Клуб Кабаева
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
30.08.2014
|
Черноморец
|
Динамо
|
0:2 (г)
|
50-й
|
21.05.2017
|
Черноморец
|
Александрия
|
1:1 (г)
|
100-й
|
30.11.2019
|
Заря
|
Карпаты
|
2:0 (д)
|
150-й
|
30.09.2022
|
Динамо
|
Заря
|
2:3 (г)
|
200-й
|
18.09.2024
|
Динамо
|
Ворскла
|
3:1 (д)
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