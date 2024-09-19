Испания19 сентября 2024, 11:14 | Обновлено 19 сентября 2024, 11:15
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Не Трент. Реал хочет подписать звездного правого защитника по АПЛ
Королевский клуб интересуется Рисом Джеймсом из «Челси»
19 сентября 2024, 11:14 | Обновлено 19 сентября 2024, 11:15
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Мадридский «Реал» серьезно интересуется английским правым защитником лондонского «Челси» Рисом Джеймсом, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, королевский клуб видит в 24-летнем футболисте долгосрочную замен для Дани Карвахаля.
В сезоне 2023/24 Рис Джеймс еще не провел ни одного официального матча, потому что травмировал подколенное сухожилие перед началом кампании. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Реал» летом планирует подписать 3 суперзвезд АПЛ.
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