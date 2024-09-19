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  4. «Шахтер избалован». Известный тренер назвал причину ничьей с Болоньей
Лига чемпионов
19 сентября 2024, 09:25 |
1687
2

«Шахтер избалован». Известный тренер назвал причину ничьей с Болоньей

Юрий Гура считает, что горняки недооценили соперника

19 сентября 2024, 09:25 |
1687
2
«Шахтер избалован». Известный тренер назвал причину ничьей с Болоньей
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Известный украинский тренер Юрий Гура в эксклюзивном комментарии для Sport.ua назвал причину ничьей донецкого «Шахтера» в матче 1-го тура основного этапа Лиги чемпионов против итальянской «Болоньи» (0:0):

«Что тут можно сказать: «Шахтер» избалован. Горняки, видимо, думали, что легко возьмут соперника, однако этого не произошло. Было заметно, что в этой встрече «Болонья» играла с большим желанием, выглядела настроенной на положительный результат».

Следующую игру в Лиге чемпионов «Шахтер» проведет 2 октября в 19:45 по киевскому времени против «Аталанты».

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Болонья Шахтер Донецк Лига чемпионов Юрий Гура Болонья - Шахтер
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Источник
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turist86
Де ви цих "еспертів" берете?  Як можна недооцінити італійський клуб у ЛЧ?
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+1
Orion-V
Я думаю переоцінили і з самого початку грали з думкою: нам і нічиєї вистачить.
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0
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