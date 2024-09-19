«Шахтер избалован». Известный тренер назвал причину ничьей с Болоньей

Известный украинский тренер Юрий Гура в эксклюзивном комментарии для Sport.ua назвал причину ничьей донецкого «Шахтера» в матче 1-го тура основного этапа Лиги чемпионов против итальянской «Болоньи» (0:0):

«Что тут можно сказать: «Шахтер» избалован. Горняки, видимо, думали, что легко возьмут соперника, однако этого не произошло. Было заметно, что в этой встрече «Болонья» играла с большим желанием, выглядела настроенной на положительный результат».

Следующую игру в Лиге чемпионов «Шахтер» проведет 2 октября в 19:45 по киевскому времени против «Аталанты».