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  4. Юрий ГУРА: «В глазах игроков Шахтера в Болонье не заметил искры»
Лига чемпионов
19 сентября 2024, 08:53 |
694
2

Юрий ГУРА: «В глазах игроков Шахтера в Болонье не заметил искры»

У бывшего тренера Александрии от ничьей на выезде остались двойные впечатления

19 сентября 2024, 08:53 |
694
2
Юрий ГУРА: «В глазах игроков Шахтера в Болонье не заметил искры»
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов 2024/25 донецкий «Шахтер» играл на выезде с итальянской «Болоньей» (0:0). Мыслями об игре со Sport.ua поделился бывший игрок и главный тренер «Александрии» Юрий Гура.

– Что здесь можно сказать: «Шахтер» избалован. Горняки, видимо, думали, что легко возьмут соперника, однако этого не произошло. Было заметно, что в этой встрече «Болонья» играла с большим желанием, выглядела настроенной на положительный результат.

– Как думаете, случайно не могли донецкую команду ввести в заблуждение и несколько расслабить нынешнее расположение «Болоньи» в турнирной таблице итальянской Серии А?

– Да, конечно. Видно, что у «Шахтера» нет украинского характера. Вот и в этом матче «сломался» Конопля, а еще раньше был нанесен удар в нос Сикану. Да и искры в глазах футболистов донецкой команды я не заметил.

– Вполне вероятно, что все могло бы сложиться по другому, если бы в самом начале матча Судаков реализовал одиннадцатиметровый.

– Это пенальти, которое всегда считается футбольной лотереей. Само же назначение его было по делу.

– Какие вам видятся перспективы «Шахтера» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов?

– Горнякам нужно перестраиваться, тогда и можно будет рассчитывать на успешные итоги в следующих поединках. Все в их руках.

Ранее голкипер горняков Дмитрий Ризнык прокомментировал результат поединка 1-го тура Лиги чемпионов против «Болоньи».

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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vovei
Какая искра? Игра на фарт от обороны. У страха большие глаза.
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