Лучший игрок старта УПЛ поделился мыслями о возможном вызове в сборную
Сергей Ребров пока не звонил Александру Назаренко
Полузащитник житомирского «Полесья» Александр Назаренко высказался относительно возможного вызова в национальную сборную Украины.
– Звонка от Реброва не было на фоне твоих последних матчей за клуб?
– Нет. Об этом еще рано говорить.
Напомним, 24-летний Александр Назаренко был признан лучшим игроком Украинской Премьер-лиги в августе. В 5 матчах этого розыгрыша чемпионата Украины на его счету 6 забитых мячей и 3 голевые передачи.
Александр Назаренко еще никогда в карьере не получал вызов в ряды главной команды Украины.
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