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Украина. Премьер лига
19 сентября 2024, 09:06 |
974
0

Лучший игрок старта УПЛ поделился мыслями о возможном вызове в сборную

Сергей Ребров пока не звонил Александру Назаренко

19 сентября 2024, 09:06 |
974
0
Лучший игрок старта УПЛ поделился мыслями о возможном вызове в сборную
ФК Полесье. Александр Назаренко

Полузащитник житомирского «Полесья» Александр Назаренко высказался относительно возможного вызова в национальную сборную Украины.

– Звонка от Реброва не было на фоне твоих последних матчей за клуб?

– Нет. Об этом еще рано говорить.

Напомним, 24-летний Александр Назаренко был признан лучшим игроком Украинской Премьер-лиги в августе. В 5 матчах этого розыгрыша чемпионата Украины на его счету 6 забитых мячей и 3 голевые передачи.

Александр Назаренко еще никогда в карьере не получал вызов в ряды главной команды Украины.

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Александр Назаренко (футбол) Сергей Ребров Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу сборная Украины по футболу Лига наций
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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