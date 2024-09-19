Лучший игрок старта УПЛ поделился мыслями о возможном вызове в сборную

Полузащитник житомирского «Полесья» Александр Назаренко высказался относительно возможного вызова в национальную сборную Украины.

– Звонка от Реброва не было на фоне твоих последних матчей за клуб?

– Нет. Об этом еще рано говорить.

Напомним, 24-летний Александр Назаренко был признан лучшим игроком Украинской Премьер-лиги в августе. В 5 матчах этого розыгрыша чемпионата Украины на его счету 6 забитых мячей и 3 голевые передачи.

Александр Назаренко еще никогда в карьере не получал вызов в ряды главной команды Украины.