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Лига чемпионов
19 сентября 2024, 08:04 | Обновлено 19 сентября 2024, 08:29
547
1

«Я впал в отчаяние». Тренер Интера высказался о ничьей с Ман Сити

Симоне Индзаги похвалил команду за игру, но расстроился из-за нереализованных моментов

19 сентября 2024, 08:04 | Обновлено 19 сентября 2024, 08:29
547
1
«Я впал в отчаяние». Тренер Интера высказался о ничьей с Ман Сити
УЕФА. Симоне Индзаги

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал ничью с английским «Манчестер Сити» (0:0) в матче 1-го тура основного этапа Лиги чемпионов:

«Я сказал: «Молодцы, ребята», они показали хорошую игру. Я попросил их играть именно так, как они играли. Мы все знаем, на что способен «Манчестер Сити», поэтому мы знали, что должны приложить все усилия, чтобы провести великолепную игру, и мы это сделали.

Мы также создали несколько очень хороших моментов. Когда мы хорошо работаем как команда, мы усложняем задачу для всех.

Я спросил Дармиана, почему он не забил, но он ответил, что слышал Бареллу за спиной. Меня больше расстроило, что Мхитарян не забил. Я впал в отчаяние! Я думал, что он забьет».

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Интер Милан Манчестер Сити Лига чемпионов Манчестер Сити - Интер Симоне Индзаги пресс-конференция
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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Saar
Інтер мав вигравати цей матч!
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