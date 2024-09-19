«Я впал в отчаяние». Тренер Интера высказался о ничьей с Ман Сити

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал ничью с английским «Манчестер Сити» (0:0) в матче 1-го тура основного этапа Лиги чемпионов:

«Я сказал: «Молодцы, ребята», они показали хорошую игру. Я попросил их играть именно так, как они играли. Мы все знаем, на что способен «Манчестер Сити», поэтому мы знали, что должны приложить все усилия, чтобы провести великолепную игру, и мы это сделали.

Мы также создали несколько очень хороших моментов. Когда мы хорошо работаем как команда, мы усложняем задачу для всех.

Я спросил Дармиана, почему он не забил, но он ответил, что слышал Бареллу за спиной. Меня больше расстроило, что Мхитарян не забил. Я впал в отчаяние! Я думал, что он забьет».