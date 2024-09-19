Еще помните Сватка? Как выглядит таблица MLS под конец регулярного сезона

В ночь на 19 сентября состоялся ряд матчей регулярного сезона Major League Soccer (MLS).

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В этот игровой день за свои команды сыграли сразу трое украинцев: Александр Сваток, Сергей Кривцов и Евгений Чеберко.

Сваток наконец-то дебютировал за Остин после перехода в коллектива из Техаса в летнее трансферное окно. Александр отыграл все 90 минут против ФК Лос-Анджелес, поединок завершился со счетом 1:1.

Кривцов вернулся в основу Интер Майами после травмы, полученной еще в июле. Сергей отыграл 80 минут и вместе с цаплями, за которых также выступают именитые Лионель Месси и Луис Суарес, расписал мировую с Атлантой (2:2).

Чеберко провел все игровое время на поле за Коламбус Крю против Торонто. Прошлогодние чемпионы одолели соперников со счетом 2:0.

В составе Цинциннати 68 минут отыграл арендованный у Шахтера форвард Кевин Келси. Львы победили Миннесоту 2:1, а венесуэлец голевыми действиями отличиться не сумел.

Сейчас лидерами Западной и Восточной конференций являются Лос-Анджелес Гэлакси и Интер Майами соотвественно.

Каждая команда проведет должна провести по 34 матча до старта плей-офф. В 1/8 финала плей-офф MLS 2024 выйдут по 7 команда из каждый конференции, а с 1/16 финала участие начнут коллективы, которые займут 8-е и 9-е места.

Таблица MLS (Восточная конференция)

Таблица MLS (Западная конференция)