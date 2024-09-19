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МЛС США
Лос-Анджелес
19.09.2024 05:30 – FT 1 : 1
Остин
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Major League Soccer
19 сентября 2024, 07:55 | Обновлено 19 сентября 2024, 07:57
888
0

Еще помните Сватка? Как выглядит таблица MLS под конец регулярного сезона

Александр дебютировал за Остин, команда из Техаса сыграла вничью с ФК Лос-Анджелес

19 сентября 2024, 07:55 | Обновлено 19 сентября 2024, 07:57
888
0
Еще помните Сватка? Как выглядит таблица MLS под конец регулярного сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Сваток в борьбе против игроков ФК Лос-Анджелес

В ночь на 19 сентября состоялся ряд матчей регулярного сезона Major League Soccer (MLS).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В этот игровой день за свои команды сыграли сразу трое украинцев: Александр Сваток, Сергей Кривцов и Евгений Чеберко.

Сваток наконец-то дебютировал за Остин после перехода в коллектива из Техаса в летнее трансферное окно. Александр отыграл все 90 минут против ФК Лос-Анджелес, поединок завершился со счетом 1:1.

Кривцов вернулся в основу Интер Майами после травмы, полученной еще в июле. Сергей отыграл 80 минут и вместе с цаплями, за которых также выступают именитые Лионель Месси и Луис Суарес, расписал мировую с Атлантой (2:2).

Чеберко провел все игровое время на поле за Коламбус Крю против Торонто. Прошлогодние чемпионы одолели соперников со счетом 2:0.

В составе Цинциннати 68 минут отыграл арендованный у Шахтера форвард Кевин Келси. Львы победили Миннесоту 2:1, а венесуэлец голевыми действиями отличиться не сумел.

Сейчас лидерами Западной и Восточной конференций являются Лос-Анджелес Гэлакси и Интер Майами соотвественно.

Каждая команда проведет должна провести по 34 матча до старта плей-офф. В 1/8 финала плей-офф MLS 2024 выйдут по 7 команда из каждый конференции, а с 1/16 финала участие начнут коллективы, которые займут 8-е и 9-е места.

Таблица MLS (Восточная конференция)

Таблица MLS (Западная конференция)

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Major League Soccer (MLS) Александр Сваток Евгений Чеберко Сергей Кривцов Лионель Месси Луис Суарес Кевин Келси Интер Майами Лос-Анджелес Гэлакси Коламбус Крю Цинциннати (MLS) Остин (MLS) статистические расклады
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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