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  4. До сих пор себя наказываю. Караваев пояснил, почему не забил второй Ворскле
Украина. Премьер лига
19 сентября 2024, 07:33 |
710
0

До сих пор себя наказываю. Караваев пояснил, почему не забил второй Ворскле

Защитник «Динамо» прокомментировал победу над «Ворсклой»

19 сентября 2024, 07:33 |
710
0
До сих пор себя наказываю. Караваев пояснил, почему не забил второй Ворскле
ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Защитник киевского «Динамо» Александр Караваев прокомментировал победу над полтавской «Ворсклой» (2:1) в перенесенном матче 4-го тура УПЛ.

– Сегодня ты мог забить два гола, но отдал пас, находясь в выгодной позиции.

– Это командная игра, и я очень люблю отдавать голевые передачи. Сегодня дважды отдал на Костю Вивчаренко. Обидно, что не забил, но реабилитируется в других играх.

– В следующий раз будешь бить сам, а не отдавать на Костю?

– Не знаю, после момента в матче против «Рейнджерс», когда я не отдал пас на Николая Шапаренко, я себя до сих пор наказываю.

– Как в целом сложилась сегодняшняя игра?

– Мы понимали, что будет тяжело, потому что соперник может закрыться и будет мало свободных зон. Но также понимали, что если забьем гол, они уже будут открываться и прессинговать нас. Были некоторые ошибки в обороне, мы могли и пропустить, но также могли очень много забивать. Надо, чтобы была реализация, чтобы не было таких моментов, как при счете 2:0, когда мы пропустили гол, и последние 10 минут очень нервные. Не стоит до такого доводить. Надо реализовывать свои моменты и спокойно завершать игру.

– Сегодня было по сути два дебюта – Себальйос и Герреро. Как с ними игралось, как тренировочный процесс с ними? Насколько они уже готовы к требованиям «Динамо»?

– Конечно, нужен определенный период на адаптацию. Очень трудно прийти и сразу давать результат. Но все, о чем говорит тренерский штаб – в тренировках, играх – они выполняют. Где-то, возможно, что-то не получается, но все стараются. У нас очень сильный микроклимат, все друг друга поддерживают. Мы понимаем, что если не будем вместе, единым целым, у нас ничего не получится. Поэтому, как вы видите, у нас каждую игру много замен, как в стартовом составе, так и по ходу матчей. У нас очень большая конкуренция на каждой позиции. Любой может выйти в любой момент и сделать результат.

– Удивительно, но это твой первый матч в этом чемпионате.

– Действительно, так получалось, что я играл в еврокубках, а в чемпионате еще не приходилось. Поэтому это дебют в УПЛ в этом сезоне.

– Эпизод с падением Себальоса был действительно жутким.

– Дай Бог, чтобы все было хорошо. Здоровье – это самое главное. На тренировках видно, что он очень крепкий парень, очень умный, технически оснащенный. У него большой потенциал.

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Динамо Киев
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