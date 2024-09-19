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  4. «Никому не пожелаю». Защитник Динамо высказался о травме Себальоса
Украина. Премьер лига
19 сентября 2024, 07:16 |
2171
0

«Никому не пожелаю». Защитник Динамо высказался о травме Себальоса

Защитник «Динамо» прокомментировал победу над «Ворсклой»

19 сентября 2024, 07:16 |
2171
0
«Никому не пожелаю». Защитник Динамо высказался о травме Себальоса
ФК Динамо Киев. Кристиан Биловар

Защитник киевского «Динамо» Кристиан Биловар прокомментировал победу над полтавской «Ворсклой» (2:1) в перенесенном матче 4-го тура УПЛ.

– Настроение позитивное, ведь мы обыграли «Ворсклу». Этот перенесенный матч был очень важным для нас, потому что после него мы вышли на первое место в турнирной таблице. Будем стараться двигаться в таком же темпе и в дальнейшем.

– Когда «Ворскла» отыграла один мяч, почувствовали мандраж, волнение за итоговую победу?

– Нет, мандраж не появился, видимо, это событие добавило больше эмоций сопернику, а у нас ничего не изменилось. Мы так же старались забить еще и одержать победу.

– По сравнению с прошлым матчем тренеры провели ротацию, это связано с тем, чтобы больше исполнителей получили игровую практику накануне старта в Лиге Европы?

– Да, считаю, это было сделано именно для этого. Все футболисты в нашей обойме могут равноценно заменить друг друга и поддерживать игру команды на таком же высоком уровне.

– Вы вышли на поле в стартовом составе вместе с Брайаном Себальясом, насколько вам удобно играть с ним в паре?

– Мне с любым центральным защитником из нашей команды удобно играть, ведь каждый из нас имеет все необходимые качества, чтобы находиться в этом клубе, выходить на поле и достигать результата.

– В составах обеих команд было много замен из-за травм, не слишком жесткой получилась игра?

– Я не увидел, что именно произошло в моменте с Себальясом, ведь сам перед этим столкнулся с нападающим. Но примерно понимаю, что он чувствовал, потому что прошлой зимой на сборах у меня была похожая ситуация. Никому не пожелаю пережить такое. Пусть Брайан поскорее выздоравливает.

– Повлияли ли на игру погодные условия?

– По моему мнению, дождь влияет только на качество поля, когда мокрое, оно сразу становится быстрее, поэтому это нам только помогло.

– На стадионе было много болельщиков, насколько сильно чувствовалась их поддержка?

– Им большая благодарность за то, что они приходят на каждую домашнюю игру. Это для нас большой плюс, мы чувствуем их поддержку.

– Насколько лично вы чувствуете уверенность?

– С каждой игрой становлюсь все увереннее. В нынешнем сезоне ситуация для меня лучше, чем в прошлом, когда мне мешали травмы. Хорошо, что так.

– «Динамо» победило во всех пяти стартовых матчах. Следующий поединок с «Рухом», уже думаете об этой встрече?

– Сегодня отдохнем, а завтра уже будем готовиться к следующей игре.

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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