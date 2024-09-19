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Украина. Премьер лига
19 сентября 2024, 02:13 |
63
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Рух

Матч состоится 21 сентября в 18:00 

19 сентября 2024, 02:13 |
63
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Рух
ФК Динамо

В субботу, 21 сентября, в 18:00 состоится матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Динамо» и «Рух».

Команды встретятся на стадионе им. В. Лобановского в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Виталий Романов из Днепра.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV и официальный канал «Динамо» на YouTube.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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