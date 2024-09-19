Украина. Премьер лига19 сентября 2024, 02:13 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Рух
Матч состоится 21 сентября в 18:00
19 сентября 2024, 02:13 |
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В субботу, 21 сентября, в 18:00 состоится матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Динамо» и «Рух».
Команды встретятся на стадионе им. В. Лобановского в Киеве.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Виталий Романов из Днепра.
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV и официальный канал «Динамо» на YouTube.
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