ПИХАЛЕНОК – о матче с Ворсклой, дебюте новичков и поединке против Лацио

«Динамо» в перенесенном матче 4-го тура чемпионата Украины обыграло Ворсклу 3:1 и одержало пятую победу в пяти встречах. Игру прокомментировал полузащитник киевлян Александр Пихаленок, который стал автором третьего гола хозяев в этом матче:

– Готовились, как к рядовому поединку. Мы идем от матча к матчу, слава Богу, сегодня удалось выиграть. В конце поединка пришлось понервничать из-за минимального преимущества, но забили третий мяч и довели игру до победы.

– Расскажите о своем голе – действительно, получилось довольно эффектно ...

– Увидел, что вратарь вышел далеко от ворот, отпустил от себя мяч, поэтому оставалось попасть в пустые ворота.

– Забив мяч в ответ, «Ворскле» удалось вернуть интригу в матч?

– Да, было такое, и уже при счете 2:1 соперник имел момент, чтобы забить еще. Поэтому, повторюсь, хорошо, что забили третий и довели игру до победы.

– Что произошло в моменте с пропущенным мячом?

– В штрафной площадке не разобрали игроков, потеряли одного, и в итоге пропустили. Наверное, из-за нехватки концентрации и произошел этот пропущенный мяч.

– Много замен из-за травм было как у «Динамо», так и у «Ворсклы». Игра получилась жесткой?

– У нас каждая игра такая. Да, сегодня ребят заменяли из-за травм головы. Надеюсь, с ними будет все хорошо.

– Сегодня была дебютная игра Герреро. Как-то поздравили его? Как его принял коллектив?

– Очень хорошо приняли его, коллектив у нас классный. Эдуардо провел хороший матч, надеюсь, будет забивать много голов и приносить пользу команде.

– Себальос впервые вышел в стартовом составе...

- Он – большой молодец, забил важный гол при счете 0:0. После этого стало немного легче, потому что «Ворскла» начала больше раскрываться.

– Какие ожидания от следующей игры с «Рухом» и дальнейшего поединка в Лиге Европы против «Лацио»?

- Мы идем от матча к матчу, и на каждую игру настраиваемся, как на финал, имея соответствующую мотивацию и готовность отдаваться на сто процентов.