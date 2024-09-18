ОФИЦИАЛЬНО. Звездный экс-игрок МЮ перешел в Грецию
Антони Марсьяль будет выступать за АЕК
Французский игрок, экс-нападающий «Манчестер Юнайтед», Антони Марсьяль перешел в греческий «АЕК».
Контракт игрока рассчитан на 3 года. Французский нападающий перешел в качестве свободного агента. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 28-летнего игрока в 10 миллионов евро.
В сезоне 2023/24 Марсьяль провел за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ 13 матчей, в которых забил 1 гол.
Ο μάγος έρχεται!!! 🟡⚫️— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) September 18, 2024
Ραντεβού στο αεροδρόμιο!!! ✈️
Arrival: Anthony Martial
Time: 20:40
Location: El. Venizelos airport Meeting point: Exit 7#aekfc #aekfcseason2024_2025 #summertransfers #Martial pic.twitter.com/yls71N3NJP
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