ОФИЦИАЛЬНО. Звездный экс-игрок МЮ перешел в Грецию

Французский игрок, экс-нападающий «Манчестер Юнайтед», Антони Марсьяль перешел в греческий «АЕК».

Контракт игрока рассчитан на 3 года. Французский нападающий перешел в качестве свободного агента. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 28-летнего игрока в 10 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 Марсьяль провел за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ 13 матчей, в которых забил 1 гол.