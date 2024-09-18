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Трансферы
18 сентября 2024, 22:03 | Обновлено 18 сентября 2024, 23:03
1118
2

ОФИЦИАЛЬНО. Звездный экс-игрок МЮ перешел в Грецию

Антони Марсьяль будет выступать за АЕК

18 сентября 2024, 22:03 | Обновлено 18 сентября 2024, 23:03
1118
2
ОФИЦИАЛЬНО. Звездный экс-игрок МЮ перешел в Грецию
ФК АЕК. Антони Марсьяль

Французский игрок, экс-нападающий «Манчестер Юнайтед», Антони Марсьяль перешел в греческий «АЕК».

Контракт игрока рассчитан на 3 года. Французский нападающий перешел в качестве свободного агента. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 28-летнего игрока в 10 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 Марсьяль провел за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ 13 матчей, в которых забил 1 гол.

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Антони Марсьяль АЕК Афины Манчестер Юнайтед трансферы
Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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DaVinci
У сезоні 2023/24 Марсьяль провів за «Манчсетер Юнайтед» в АПЛ 133 матчів, в яких забив 1 гол.
Це як?
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