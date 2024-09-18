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Лига чемпионов
18 сентября 2024, 21:12 | Обновлено 18 сентября 2024, 21:24
1896
1

Экс-игрок сборной Украины попал в старт команды на матч Лиги чемпионов

Даниил Игнатенко выйдет с первых минут за Слован на поединок против Селтика

18 сентября 2024, 21:12 | Обновлено 18 сентября 2024, 21:24
1896
1
Экс-игрок сборной Украины попал в старт команды на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

18 сентября состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Селтик и Слован Братислава.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе Селтик Парк в Глазго. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Экс-игрок сборной Украины Даниил Игнатенко попал в стартовый состав коллектива из Братиславы. Он присоединился к Словану в начале сентября на правах свободного агента.

Стартовые составы на матч Селтик – Слован:

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Даниил Игнатенко Селтик Слован Братислава Лига чемпионов стартовые составы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Dfkbvj
Чому екс-гравець? Він просто не викликався на крайні матчі збірної, барани, мля!!!
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