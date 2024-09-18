Экс-игрок сборной Украины попал в старт команды на матч Лиги чемпионов
Даниил Игнатенко выйдет с первых минут за Слован на поединок против Селтика
18 сентября состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Селтик и Слован Братислава.
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Поединок пройдет на стадионе Селтик Парк в Глазго. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Экс-игрок сборной Украины Даниил Игнатенко попал в стартовый состав коллектива из Братиславы. Он присоединился к Словану в начале сентября на правах свободного агента.
Стартовые составы на матч Селтик – Слован:
🔢 Our Champions League Matchday One line-up! #CelticSlovan | #UCL | #CelticFC🍀 pic.twitter.com/WYUvXwYqof— Celtic Football Club (@CelticFC) September 18, 2024
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