Экс-игрок сборной Украины попал в старт команды на матч Лиги чемпионов

18 сентября состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Селтик и Слован Братислава.

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Поединок пройдет на стадионе Селтик Парк в Глазго. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Экс-игрок сборной Украины Даниил Игнатенко попал в стартовый состав коллектива из Братиславы. Он присоединился к Словану в начале сентября на правах свободного агента.

Стартовые составы на матч Селтик – Слован: