Впервые вышел в основе и забил. Игрок Динамо огорчил Ворсклу

В перенесенном матче 4-го тура УПЛ Динамо принимает Ворсклу, а киевляне вышли вперед на 32-й минуте благодаря голу защитника Брайана Себальоса.

Игрок пробил головой после подачи партнера с углового. Для Себальоса это первый матч за команду в основном составе. Ранее футболист дебютировал, выйдя на замену.

Брайан перебрался в Динамо минувшим летом.