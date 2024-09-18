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Украина. Премьер лига
18 сентября 2024, 18:40 | Обновлено 18 сентября 2024, 18:45
396
1

Впервые вышел в основе и забил. Игрок Динамо огорчил Ворсклу

Себальос оформил первый гол в составе киевлян

18 сентября 2024, 18:40 | Обновлено 18 сентября 2024, 18:45
396
1
Впервые вышел в основе и забил. Игрок Динамо огорчил Ворсклу
ФК Динамо Киев. Брайан Себальос

В перенесенном матче 4-го тура УПЛ Динамо принимает Ворсклу, а киевляне вышли вперед на 32-й минуте благодаря голу защитника Брайана Себальоса.

Игрок пробил головой после подачи партнера с углового. Для Себальоса это первый матч за команду в основном составе. Ранее футболист дебютировал, выйдя на замену.

Брайан перебрался в Динамо минувшим летом.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Динамо - Ворскла Брайан Себальос
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 1
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Gargantua81
показал как надо бороться на стандартах. а то привыкли стоять и локотками толкаться, жопу подставлять. А на мяч надо лететь. 
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