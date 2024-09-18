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  4. Марта КОСТЮК: «Впереди два больших турнира. Набираю форму»
WTA
18 сентября 2024, 18:28 |
528
0

Марта КОСТЮК: «Впереди два больших турнира. Набираю форму»

Марта вышла в четвертьфинал турнира в Южной Корее

18 сентября 2024, 18:28 |
528
0
Марта КОСТЮК: «Впереди два больших турнира. Набираю форму»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в четвертьфинал турнира WTA 500 в Южной Корее. Спортсменка довольна, что набирает форму перед крупными турнирами в Пекине и Ухане.

«Оба мои матча на этом турнире, по моему мнению, были удачными для меня. Мне нравится то, как выстраивается моя игра. Впереди у меня еще два больших турнира, поэтому эта неделя – это хорошая возможность, чтобы набрать форму. Жду следующего матча».

«Как мне удалось справиться с условиями? Мне повезло в понедельник, что мой матч был уже очень поздно. А сегодня условия были не такими тяжелыми, как в предыдущие дни. То есть, они были достаточно сложными, но все было не настолько плохо. Знаете, я готовилась к этим условиям, я больше пила воды накануне и просто морально готовилась. Я полагаюсь на свою физическую подготовку, я знаю, что смогу перебегать своих соперниц. Я знаю, что им тоже нелегко из-за условий, как и мне, а, возможно, еще хуже. Я просто чувствую больше уверенности в этих условиях, чем, пожалуй, кто-то из других игроков».

«Что я могу сказать о предстоящем матче против Дианы Шнайдер? Она любит диктовать игру своим форхендом, входит в корт на второй подаче. Я не так много смотрела ее матчей. У нее точно был отличный сезон, потому что она отыграла очень много турниров. Я с нетерпением жду, чтобы посмотреть, на каком уровне сейчас моя игра. В первом круге я тоже играла с левшой. Для меня это не проблема», – сказала Костюк.

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Иван Зинченко Источник: Большой теннис Украины
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