ВИДЕО. Дебютный мяч новичка, и это не Герреро! Динамо дважды забило Ворскле

В среду, 18 сентября, в 18:00 проходит отложенный матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Динамо» и «Ворскла».

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Команды играют на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

Видеотрансляцию матча проводит канал UPL.TV

«Динамо» вышло вперед на 33-й минуте, первый гол за киевлян забил защитник Брайан Себальос. Уже через две минуты преимущество киевлян удвоил Александр Караваев.

Гол Себальоса

Гол Кабаева