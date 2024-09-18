Украина. Премьер лига18 сентября 2024, 18:41 | Обновлено 18 сентября 2024, 19:05
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ВИДЕО. Дебютный мяч новичка, и это не Герреро! Динамо дважды забило Ворскле
Голы забили Себальос и Караваев
18 сентября 2024, 18:41 | Обновлено 18 сентября 2024, 19:05
662
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В среду, 18 сентября, в 18:00 проходит отложенный матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Динамо» и «Ворскла».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Команды играют на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.
Видеотрансляцию матча проводит канал UPL.TV
«Динамо» вышло вперед на 33-й минуте, первый гол за киевлян забил защитник Брайан Себальос. Уже через две минуты преимущество киевлян удвоил Александр Караваев.
Гол Себальоса
Гол Кабаева
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