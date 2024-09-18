С новичком в основе. Состав Динамо на матч УПЛ против Ворсклы

В 18:00 начнется перенесенный матч 4-го тура чемпионата Украины между Динамо и Ворсклой. В стартовом составе киевлян выйдет форвард Эдуардо Герреро, которого недавно подписали из Зари.

Кроме того, в основе сыграет новичок Брайан Себальос. Ранее защитник дебютировал, выйдя на замену.

Динамо: Бущан, Караваев, Себальос, Биловар, Дубинчак, Бражко, Рубчинский, Кабаев, Шапаренко, Брагару, Герреро

В запасе: Нещерет, Моргун, Вивчаренко, Дячук, Малыш, Тымчик, Михавко, Буяльский, Пихаленок, Андриевский, Ванат, Ярмоленко

Ворскла: Исенко, Крупский, Гучек, Черноморец, Пердута, Черныш, Хрипчук, Кулаковский, Кане, Нестеренко, Ковталюк

В запасе: Ермолов, Мякушко, Ндукве, Челядин, Прус, Островский, Изотов,Шкриель, Иеде