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Украина. Премьер лига
18 сентября 2024, 16:58 |
1777
3

С новичком в основе. Состав Динамо на матч УПЛ против Ворсклы

Герреро дебютирует за киевлян

18 сентября 2024, 16:58 |
1777
3
С новичком в основе. Состав Динамо на матч УПЛ против Ворсклы
ФК Динамо Киев. Эдуардо Герреро

В 18:00 начнется перенесенный матч 4-го тура чемпионата Украины между Динамо и Ворсклой. В стартовом составе киевлян выйдет форвард Эдуардо Герреро, которого недавно подписали из Зари.

Кроме того, в основе сыграет новичок Брайан Себальос. Ранее защитник дебютировал, выйдя на замену.

Динамо: Бущан, Караваев, Себальос, Биловар, Дубинчак, Бражко, Рубчинский, Кабаев, Шапаренко, Брагару, Герреро

В запасе: Нещерет, Моргун, Вивчаренко, Дячук, Малыш, Тымчик, Михавко, Буяльский, Пихаленок, Андриевский, Ванат, Ярмоленко

Ворскла: Исенко, Крупский, Гучек, Черноморец, Пердута, Черныш, Хрипчук, Кулаковский, Кане, Нестеренко, Ковталюк

В запасе: Ермолов, Мякушко, Ндукве, Челядин, Прус, Островский, Изотов,Шкриель, Иеде

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Динамо Киев Ворскла Полтава Эдуардо Герреро Динамо - Ворскла Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 3
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zhyr
Давненько такого не було, щоб в Динамо було практично 2 рівноцінних склади. 
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+3
NoMad
Дуже цікавий склад. Перемоги!
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+1
Fitness.sports
Центр защиты вызывает вопросы sos!
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-1
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