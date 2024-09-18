Мирон МАРКЕВИЧ: «В матче с Болоньей надеюсь на Судакова и бразильцев»
Тренер считает, что может быть результативная ничья
Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич эксклюзивно для Sport.ua рассказал, кто сегодня должен быть на первых ролях среди «горняков» в стартовом матче группового раунда Лиги чемпионов по футболу между «Болоньей» и «Шахтером»:
– Надеюсь на лидерство Георгия Судакова, которому уже пора восстановить свою боевую спортивную форму, и бразильских легионеров, среди которых есть кому феерить. Тем более, что именно в Лиге чемпионов есть отличный повод качественной игрой напомнить о себе, или впервые громко заявить о своих возможностях на международной арене. Поэтому есть, за что бороться.
Хотя нужно учесть то, что итальянские клубы всегда очень тщательно изучают соперника и строят игру так, чтобы нивелировать сильные стороны визави. Имею в виду умение «горняков» контролировать мяч, быстро переходить от обороны к атаке. Поэтому гостям нужно быть настороже.
И все же склоняюсь к тому, что «Шахтер» в Болонье свой гол забьет и надеюсь, что защитники дончан сделали правильные выводы после критики в их адрес и сохранят ворота на «замке». Впрочем, я не удивлюсь, если будет результативная ничья – тоже для украинского клуба не самый плохой вариант.
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Где то так.