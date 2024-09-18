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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «В матче с Болоньей надеюсь на Судакова и бразильцев»
Лига чемпионов
18 сентября 2024, 16:23 | Обновлено 18 сентября 2024, 17:12
491
6

Мирон МАРКЕВИЧ: «В матче с Болоньей надеюсь на Судакова и бразильцев»

Тренер считает, что может быть результативная ничья

18 сентября 2024, 16:23 | Обновлено 18 сентября 2024, 17:12
491
6
Мирон МАРКЕВИЧ: «В матче с Болоньей надеюсь на Судакова и бразильцев»
ФК Шахтер. Георгий Судаков

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич эксклюзивно для Sport.ua рассказал, кто сегодня должен быть на первых ролях среди «горняков» в стартовом матче группового раунда Лиги чемпионов по футболу между «Болоньей» и «Шахтером»:

– Надеюсь на лидерство Георгия Судакова, которому уже пора восстановить свою боевую спортивную форму, и бразильских легионеров, среди которых есть кому феерить. Тем более, что именно в Лиге чемпионов есть отличный повод качественной игрой напомнить о себе, или впервые громко заявить о своих возможностях на международной арене. Поэтому есть, за что бороться.

Хотя нужно учесть то, что итальянские клубы всегда очень тщательно изучают соперника и строят игру так, чтобы нивелировать сильные стороны визави. Имею в виду умение «горняков» контролировать мяч, быстро переходить от обороны к атаке. Поэтому гостям нужно быть настороже.

И все же склоняюсь к тому, что «Шахтер» в Болонье свой гол забьет и надеюсь, что защитники дончан сделали правильные выводы после критики в их адрес и сохранят ворота на «замке». Впрочем, я не удивлюсь, если будет результативная ничья – тоже для украинского клуба не самый плохой вариант.

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Георгий Судаков Мирон Маркевич Болонья - Шахтер Лига чемпионов инсайд Болонья
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
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Комментарии 6
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GloryUkraine
Двох педрінь та Судакова між ними.🤣
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+5
Boodya
Судакова майже ніколи в важливих матчах не видно, тому залишаються тільки бразильці 
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+2
Vitaliksaj
Тоесть на всю команду и Судакова
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+1
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ЖОРЕК СЕВОДНЯ ЗДЕЛАЭТ ХЕТ ТРИК  ВЕЛИКИЙ И МАШУЧИЙ МЧИТЦА ЗА ПЕРВАЙ В СВАЕЙ ИСТОРЕИ ЛИГАЙ ЧЕМПИОНАВ КУБАК ЕДЕТ ДАМОЙ
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0
DK1961
Сцыкан опять нападет на вратаря в стремлении затолкать мяч в ворота и может быть удален.
Мудаков постепенно скатывается на уровень немудрика и будет бестолково бегать по полю, проигрывать единоборства и давать пасы соперникам.
Браузилы могут феерить в Украине только при попустительстве друзей дупы со свистком. Здесь не прокатит.
Где то так.
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-1
Nba37
Сикан, Кевин и Педринью
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-2
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