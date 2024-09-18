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Италия
18 сентября 2024, 16:29 | Обновлено 18 сентября 2024, 17:12
1616
0

Тренер Аталанты о Де Росси: «Накупят игроков, а потом увольняют»

Гасперини удивлен, что тренеру не дали поработать

18 сентября 2024, 16:29 | Обновлено 18 сентября 2024, 17:12
1616
0
Тренер Аталанты о Де Росси: «Накупят игроков, а потом увольняют»
Getty Images/Global Images Ukraine. Де Росси и Гасперини

Тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини удивлен, что Рома, потратив летом почти 100 миллионов евро на новичков, уволила тренера Даниэле Де Росси после четырех туров чемпионата.

«Мне жаль Де Росси. Удивлен его увольнению, потому что многие команды начали сезон с проблемами из-за трансферов и абсурдного календаря. Клуб сделал много подписаний, накупил игроков, а в футболе все это быстро не работает».

«Твоя команда пропускает на 95-й минуте и тебя увольняют. Это довольно грустно. Мне всегда импонировал Де Росси и как игрок, и как молодой тренер», – сказал Гасперини.

В минувшем туре Рома была близка к победе над Дженоа благодаря голу Артема Довбика, однако пропустила в компенсированное время. У команды 3 очка и 14-е место.

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Джан Пьеро Гасперини Даниэле Де Росси Рома Рим Аталанта Серия A чемпионат Италии по футболу
Иван Зинченко Источник: Corriere dello Sport
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