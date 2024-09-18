Лига чемпионов18 сентября 2024, 15:27 |
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ФОТО. Байер презентовал специальную форму для Лиги чемпионов
Оригинальный дизайн формы для «Фармацевтов»
18 сентября 2024, 15:27 |
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Леверкузенский «Байер» вместе со своим техническим спонсором, брендом «Castore», презентовал специальный комплект формы для матчей Лиги чемпионов сезона 2024/2025.
Дизайн формы оригинальный и непривычный для «Байера»: на черном фоне разноцветные фигуры, по своей форме напоминающие граффити.
В Лиге чемпионов 2024/2025 «Байер» стартует уже завтра, 19 сентября выездным матчем против «Фейенорда», который начнется в 19:45 по Киеву.
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