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  4. ФОТО. Байер презентовал специальную форму для Лиги чемпионов
Лига чемпионов
18 сентября 2024, 15:27 |
286
0

ФОТО. Байер презентовал специальную форму для Лиги чемпионов

Оригинальный дизайн формы для «Фармацевтов»

18 сентября 2024, 15:27 |
286
0
ФОТО. Байер презентовал специальную форму для Лиги чемпионов
ФК Байер

Леверкузенский «Байер» вместе со своим техническим спонсором, брендом «Castore», презентовал специальный комплект формы для матчей Лиги чемпионов сезона 2024/2025.

Дизайн формы оригинальный и непривычный для «Байера»: на черном фоне разноцветные фигуры, по своей форме напоминающие граффити.

В Лиге чемпионов 2024/2025 «Байер» стартует уже завтра, 19 сентября выездным матчем против «Фейенорда», который начнется в 19:45 по Киеву.

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Байер игровая форма фото Лига чемпионов
Олег Дидух Источник: ФК Байер
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