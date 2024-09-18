ФОТО. Байер презентовал специальную форму для Лиги чемпионов

Леверкузенский «Байер» вместе со своим техническим спонсором, брендом «Castore», презентовал специальный комплект формы для матчей Лиги чемпионов сезона 2024/2025.

Дизайн формы оригинальный и непривычный для «Байера»: на черном фоне разноцветные фигуры, по своей форме напоминающие граффити.

В Лиге чемпионов 2024/2025 «Байер» стартует уже завтра, 19 сентября выездным матчем против «Фейенорда», который начнется в 19:45 по Киеву.