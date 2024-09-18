Иван КРИВОШЕЕНКО: «Эпицентр – лучшая команда Первой лиги»

В очередной информационно-аналитической программе ПФЛ Украина футбольный эксперт Иван Кривошеенко разобрал составляющие успеха «Агробизнеса» и «Эпицентра», которые стали главным открытием Первой лиги нынешнего сезона.

«Понятно, что и тренерам и болельщикам «Агробизнеса» нравится то, что команда выигрывает, – сказал Кривошеенко. – Волочисцы с начала сезона выигрывают исключительно с минимальной разницей, но с каким счетом это произойдет – не так и важно. «Агробизнес» не случайно выигрывает шестой матч подряд. Чижевский уже давно работает с коллективом, и каждый год «Агробизнес» показывает качественный футбол. А если есть качественный, комбинационный футбол, то и результат никуда не денется. Относительно матча с «Нивой», то, несмотря на то, что в течение матча команда проигрывала 0:1 и 1:2, ребята все равно продолжали играть в свой футбол. Хотел бы отдельно выделить Войтиховского, который участвовал в большом количестве атак, сделал ассист и забил. Очень качественная игра в его исполнении. Ну и в целом команда показывает красивый и результативный футбол».

Иван Кривошеенко выделил и качество игры еще одного яркого представителя группы А в Первой лиге «Эпицентра».

«По моему мнению, «Эпицентр» – это лучшая команда Первой лиги. Ребята играют в яркий, комбинационный футбол. Игроки работают с тренером еще со Второй лиги, и за это время изучили все его требования. Считаю, что они должны были выходить в УПЛ еще с нынешнего Турнира четырех. Но сейчас команда сделала выводы, усилилась замечательным голкипером Олегом Билыком. Считаю, Кравчук, наверное, лучший нападающий Первой лиги. Даже в нашей Премьер-лиге немного таких футболистов, которые могут решить эпизод, обыграть один в один и забить. В целом, «Эпицентр» выглядит достаточно мощно и является, пожалуй, одним из первых кандидатов на выход в Премьер-лигу», – отметил Кривошеенко.

Обзоры всех матчей седьмого тура в Первой лиге и шестого – во Второй, комментарии и еще больше анализа в информационно-аналитической программе ПФЛ Украина футбольная от 17 сентября.