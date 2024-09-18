Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о планах на конец сезона. На данный момент он заявлен лишь на Мастерс в Шанхае.

«Впервые в моей карьере у меня нет никаких долгосрочных планов. Я живу моментом и посмотрю, что произойдет. Сегодня я сыграю в Софии против Григора, потом в Китае, а затем на выставочном турнире в Саудовской Аравии. После этого я не знаю. Посмотрим, как я буду себя чувствовать, и судить. Семейная жизнь очень важна для меня. Я хочу быть с женой и детьми, участвовать в их повседневной жизни, чего я не мог делать уже много лет», – рассказал Джокович.

«Новак разослал всем своим поклонникам в Китае сообщение о своем возвращении, и билетная касса, которая и так была перегружена, была поставлена на уши. Реакция на его возвращение была феноменальной», – сообщил директор турнира в Шанхае.

В настоящее время Новак Джокович занимает девятое место в Чемпионской гонке сезона, не выиграв ни одного турнира ATP, но при удачном выступлении в Шанхае он все еще может квалифицироваться на Итоговый турнир ATP в Турин.