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ATP
18 сентября 2024, 13:55 | Обновлено 18 сентября 2024, 15:13
380
0

Известный бельгийский теннисист впервые стал отцом

У Давида Гоффена и его супруги родилась дочь

18 сентября 2024, 13:55 | Обновлено 18 сентября 2024, 15:13
380
0
Известный бельгийский теннисист впервые стал отцом
Инстаграм Давида Гоффена

Экс-седьмая ракетка мира Давид Гоффен и его жена Стефани Туччитто стали родителями.

У них родилась дочь, которую назвали Эмма.

Отметим, что Гоффен сыграл на Ролан Гаррос 2024 в розовых кроссовках, уже тогда он сообщил журналистам, что в его семье ожидается пополнение.

Гоффен состоял в отношениях со Туччитто с 2018 года. Свадьба состоялась 18 сентября 2021 года.

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Владимир Клепач Источник: X (Twitter)
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