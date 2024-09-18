ATP18 сентября 2024, 13:55 | Обновлено 18 сентября 2024, 15:13
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Известный бельгийский теннисист впервые стал отцом
У Давида Гоффена и его супруги родилась дочь
18 сентября 2024, 13:55 | Обновлено 18 сентября 2024, 15:13
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Экс-седьмая ракетка мира Давид Гоффен и его жена Стефани Туччитто стали родителями.
У них родилась дочь, которую назвали Эмма.
Отметим, что Гоффен сыграл на Ролан Гаррос 2024 в розовых кроссовках, уже тогда он сообщил журналистам, что в его семье ожидается пополнение.
Гоффен состоял в отношениях со Туччитто с 2018 года. Свадьба состоялась 18 сентября 2021 года.
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