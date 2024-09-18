Известный бельгийский теннисист впервые стал отцом

Экс-седьмая ракетка мира Давид Гоффен и его жена Стефани Туччитто стали родителями.

У них родилась дочь, которую назвали Эмма.

Отметим, что Гоффен сыграл на Ролан Гаррос 2024 в розовых кроссовках, уже тогда он сообщил журналистам, что в его семье ожидается пополнение.

Гоффен состоял в отношениях со Туччитто с 2018 года. Свадьба состоялась 18 сентября 2021 года.