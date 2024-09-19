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Испания
19 сентября 2024, 00:12 | Обновлено 19 сентября 2024, 00:14
1481
2

Один из сильнейших клубов мира хочет купить Лунина. Он заменит легенду

Украинца хочет подписать «Бавария»

19 сентября 2024, 00:12 | Обновлено 19 сентября 2024, 00:14
1481
2
Один из сильнейших клубов мира хочет купить Лунина. Он заменит легенду
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

«Реал» объявил о новом контракте с украинским вратарем Андреем Луниным, который получил договор до лета 2030 года. Минувший договор игрока истекал летом 2025 года.

По информации Defensa Central, несмотря на новый контракт, «Реал» готов продать Лунина. Украинца рассчитывает подписать «Бавария». Мюнхенцы рассчитывают заменить Луниным легендарного вратаря Мануэля Нойера, у которого летом 2025 года завершается контракт. «Ротен» уже давно наблюдают за украинцем и готовы перейти к активным действиям в 2025 году.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

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трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги трансферы Бавария Реал Мадрид Мануэль Нойер
Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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Комментарии 2
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AndiM
Знову за своє? Він же уже контракт спеціально для журналюг підписав, щоб більше не вигадували всяку маячню.
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0
adidas777
Наша пісня хороша, починай спочатку! 
Я розумію, що ви всіх уболівальників за повних лохів тримаєте , але це вже спирт уа ні в які рамки не лізе...
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0
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