Один из сильнейших клубов мира хочет купить Лунина. Он заменит легенду

«Реал» объявил о новом контракте с украинским вратарем Андреем Луниным, который получил договор до лета 2030 года. Минувший договор игрока истекал летом 2025 года.

По информации Defensa Central, несмотря на новый контракт, «Реал» готов продать Лунина. Украинца рассчитывает подписать «Бавария». Мюнхенцы рассчитывают заменить Луниным легендарного вратаря Мануэля Нойера, у которого летом 2025 года завершается контракт. «Ротен» уже давно наблюдают за украинцем и готовы перейти к активным действиям в 2025 году.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.