ITF18 сентября 2024, 11:43 |
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Котляр уступила третьей сеяной на турнире ITF в Болгарии
Елизавета сразилась с самой высокорейтинговой соперницей в карьере
18 сентября 2024, 11:43 |
54
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Украинская теннисистка Елизавета Котляр (№1212 WTA) сыграла на грунтовом турнире ITF 75 в Пазарджике (Болгария).
В первом раунде украинка, которая получила уайлд-кард от организаторов, проиграла третьей сеяной немке Элле Зайдель (№138 WTA).
Пазарджик. Первый круг
Елизавета Котляр (Украина) – Элла Зайдель (Германия) – 1:6, 3:6
Это была 1-я встреча теннисисток. Котляр впервые сыграла в основе турнира такой категории.
В следующем раунде Зайдель сыграет с Росицой Денчевой (№677 WTA) или Лидией Енчевой (№711 WTA).
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