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  4. Котляр уступила третьей сеяной на турнире ITF в Болгарии
ITF
18 сентября 2024, 11:43 |
54
0

Котляр уступила третьей сеяной на турнире ITF в Болгарии

Елизавета сразилась с самой высокорейтинговой соперницей в карьере

18 сентября 2024, 11:43 |
54
0
Котляр уступила третьей сеяной на турнире ITF в Болгарии
ФТУ. Елизавета Котляр

Украинская теннисистка Елизавета Котляр (№1212 WTA) сыграла на грунтовом турнире ITF 75 в Пазарджике (Болгария).

В первом раунде украинка, которая получила уайлд-кард от организаторов, проиграла третьей сеяной немке Элле Зайдель (№138 WTA).

Пазарджик. Первый круг
Елизавета Котляр (Украина) – Элла Зайдель (Германия) – 1:6, 3:6

Это была 1-я встреча теннисисток. Котляр впервые сыграла в основе турнира такой категории.

В следующем раунде Зайдель сыграет с Росицой Денчевой (№677 WTA) или Лидией Енчевой (№711 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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