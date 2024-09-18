Котляр уступила третьей сеяной на турнире ITF в Болгарии

Украинская теннисистка Елизавета Котляр (№1212 WTA) сыграла на грунтовом турнире ITF 75 в Пазарджике (Болгария).

В первом раунде украинка, которая получила уайлд-кард от организаторов, проиграла третьей сеяной немке Элле Зайдель (№138 WTA).

Пазарджик. Первый круг

Елизавета Котляр (Украина) – Элла Зайдель (Германия) – 1:6, 3:6

Это была 1-я встреча теннисисток. Котляр впервые сыграла в основе турнира такой категории.

В следующем раунде Зайдель сыграет с Росицой Денчевой (№677 WTA) или Лидией Енчевой (№711 WTA).