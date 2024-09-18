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ITF
18 сентября 2024, 10:10 | Обновлено 18 сентября 2024, 10:23
21
0

Елизавета Котляр – Элла Зайдель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Пазарджике

18 сентября 2024, 10:10 | Обновлено 18 сентября 2024, 10:23
21
0
Елизавета Котляр – Элла Зайдель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF. Елизавета Котляр

18 сентября украинская теннисистка Елизавета Котляр (№1212 WTA) начнет выступления на грунтовом турнире ITF 75 в Пазарджике (Болгария).

В первом раунде украинка сразится против третьей сеяной немки Эллы Зайдель (№138 WTA). Время начала поединка – 10:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Росицой Денчевой (№677 WTA) или Лидией Енчевой (№711 WTA).

📺 Видеотрансляция

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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