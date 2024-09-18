Елизавета Котляр – Элла Зайдель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 сентября украинская теннисистка Елизавета Котляр (№1212 WTA) начнет выступления на грунтовом турнире ITF 75 в Пазарджике (Болгария).

В первом раунде украинка сразится против третьей сеяной немки Эллы Зайдель (№138 WTA). Время начала поединка – 10:00 по Киеву.

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Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Росицой Денчевой (№677 WTA) или Лидией Енчевой (№711 WTA).

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