ITF18 сентября 2024, 10:10 | Обновлено 18 сентября 2024, 10:23
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Елизавета Котляр – Элла Зайдель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Пазарджике
18 сентября 2024, 10:10 | Обновлено 18 сентября 2024, 10:23
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18 сентября украинская теннисистка Елизавета Котляр (№1212 WTA) начнет выступления на грунтовом турнире ITF 75 в Пазарджике (Болгария).
В первом раунде украинка сразится против третьей сеяной немки Эллы Зайдель (№138 WTA). Время начала поединка – 10:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 1-я встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница матча сыграет с Росицой Денчевой (№677 WTA) или Лидией Енчевой (№711 WTA).
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